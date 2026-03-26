Сходил за хлебом — попал в списки ДГД: что происходит в супермаркетах Казахстана

Сегодня, 26 марта 2026 года, Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сделал важное предупреждение для казахстанцев. Ведомство обратило внимание на то, что привычка оставлять кассовые чеки на кассе или выбрасывать их в урну может таить в себе неожиданные риски для покупателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Пресс-служба ДГД подчеркнула, что многие граждане недооценивают значение этих документов, считая их всего лишь формальностью после оплаты товаров. Между тем чеки — это полноценные документы, которые могут быть использованы мошенниками для преступных схем.
Специалисты ведомства объяснили, что оставление чека на кассе может быть опасным как для самого покупателя, так и для торговой точки. Например, если покупка оплачена наличными, злоумышленник может использовать чек для похищения аналогичного товара. Схема проста: сняв средства защиты с упаковки, преступник пытается покинуть магазин, а при остановке охранником демонстрирует найденный чек. Покупатель в такой ситуации рискует стать подозреваемым в соучастии, что превращает обычное забывчивое действие в неприятную юридическую проблему.
"Многие наши граждане не придают кассовому чеку какого-то особого значения. Мало кто после покупок забирает его с собой. В результате урны на кассах или возле банкоматов всегда заполнены чеками. И никто не задумывается о важности этих маленьких бумажек и о том, что может с ними произойти. Очень часто они просто утилизируются и никуда больше не попадают. Но, как показывает практика, риски нарваться на мошенников и остаться без денег есть даже в оставленном на кассе чеке". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области
Не меньшую опасность представляют сами сотрудники магазинов. Кассир, взяв оставленный чек, может оформить возврат средств на чужие паспортные данные или вписать в чек дополнительные позиции, за которые оплату произведет невнимательный клиент. Есть случаи, когда кассир, работая с наличными, не выдает чек, не закрывает кассу и отменяет заказ, присваивая деньги за товар себе. Также продавцы могут манипулировать дисконтными картами, оформляя покупку без скидки, а затем закрывая оплату с бонусами на свою карту.
Если же оплата произведена безналичным способом, информация, содержащаяся в чеке — имя, фамилия, последние четыре цифры банковской карты — может быть использована мошенниками для телефонного обмана, чтобы заставить владельца карты перевести деньги на их счета.
Даже без учета мошенничества, чеки остаются важным инструментом защиты прав потребителя. Согласно закону, покупатель имеет право вернуть товар без чека, но процесс возврата в этом случае становится более длительным и сложным, так как потребуется доказывать факт покупки именно в этом магазине.
Сохранение чеков также позволяет получать кэшбек и участвовать в бонусных программах. Оставленный на кассе или выброшенный чек может быть присвоен посторонними, которые используют его для получения бонусов и скидок.
Не менее важно проверять чеки на предмет ошибок: иногда кассир пробивает товар по неправильной цене, дублирует позиции или случайно оформляет неверную сумму. Внимательный контроль позволяет исправить ошибки и обратиться за перерасчетом.
Казахстанцам напоминают: отказ продавца принимать безналичную оплату или невыдача чека является нарушением закона. Эти «маленькие бумажки» на самом деле являются важным документом, защищающим как права покупателя, так и честность торговли.
Пресс-служба ДГД по Мангистауской области заключает:
"Принимая во внимание все перечисленные риски, следует быть внимательными с чеками. Забирайте их с собой и проверяйте!"
