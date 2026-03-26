Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.03.2026, 15:11

Новые правила на рынке авто Казахстана: что нужно знать покупателям

Новости Казахстана 0 744

В Казахстане на авторынке намечаются интересные перемены: цены на автомобили отечественной сборки начинают снижаться, тогда как импортные машины, напротив, дорожают. LS узнал прогноз от главы Агентства мониторинга и анализа авторынка (АМААР) Артура Мискаряна о тенденциях цен на транспорт, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Локальные автомобили — дешевле, но не просто так

А. Мискарян подчеркнул, что китайские бренды перестали быть «непривычными» для казахстанских потребителей: теперь их активнее показывают в медиа, а продажи растут. По его словам, конкуренция на рынке усиливается, и некоторые бренды буквально «захватывают» долю покупателей.

«Сейчас и в следующем году мы увидим действительно интересные ходы игроков рынка, что, безусловно, сыграет на руку потребителям», — отметил эксперт.

Он также рассказал о модернизации производства:

  • Один корейский завод в Казахстане увеличил мощность и обновил технологии.
  • Производство другой южнокорейской марки перенесено на новую роботизированную площадку.
  • Китайские марки наладили локальный выпуск нескольких моделей.
  • Дополнительно строится новый завод.

Все это, по словам Мискаряна, означает рост предложения на рынке, что является базовой предпосылкой для снижения цен. В отдельных случаях снижение может достигать 7–8%. Кроме того, рост локализации снижает влияние валютного курса на конечную стоимость.

Импортный транспорт — дороже под давлением налогов и курса

Для импортных автомобилей ситуация иная: их цены растут под влиянием нескольких факторов:

  • повышение НДС с 12% до 16%;
  • колебания валютного курса;
  • дополнительный акциз 10% на дорогие модели.

В результате импорт можно условно разделить на две категории:

  1. Средний ценовой сегмент — возможен рост цен до 10%.
  2. Высокий сегмент — повышение цен может достигать 20%.

Мискарян добавил, что волатильность валютного курса сохраняется, и на протяжении года ситуация будет оставаться разнонаправленной.

Средний чек — стабильно высокий

По данным эксперта, средний чек на автомобили в последние годы держится в диапазоне 13–15 млн тенге и, скорее всего, останется на этом уровне.

  • Локализованные модели — благодаря конкуренции могут дешеветь.
  • Европейские и японские бренды — планируют вернуть утраченные позиции на рынке, поэтому их цены останутся выше.

«Покупатели сохраняют высокую лояльность к европейским и японским моделям, несмотря на рост цен», — заключил Мискарян.

Вывод

На рынке Казахстана складывается двойная динамика: местные машины становятся более доступными, а импортные — всё дороже. Для покупателей это означает, что выбор автомобиля всё больше зависит от сочетания цены, бренда и степени локализации производства.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь