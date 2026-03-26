Новые правила на рынке авто Казахстана: что нужно знать покупателям

В Казахстане на авторынке намечаются интересные перемены: цены на автомобили отечественной сборки начинают снижаться, тогда как импортные машины, напротив, дорожают. LS узнал прогноз от главы Агентства мониторинга и анализа авторынка (АМААР) Артура Мискаряна о тенденциях цен на транспорт, сообщает Lada.kz.
А. Мискарян подчеркнул, что китайские бренды перестали быть «непривычными» для казахстанских потребителей: теперь их активнее показывают в медиа, а продажи растут. По его словам, конкуренция на рынке усиливается, и некоторые бренды буквально «захватывают» долю покупателей.
«Сейчас и в следующем году мы увидим действительно интересные ходы игроков рынка, что, безусловно, сыграет на руку потребителям», — отметил эксперт.
Он также рассказал о модернизации производства:
Все это, по словам Мискаряна, означает рост предложения на рынке, что является базовой предпосылкой для снижения цен. В отдельных случаях снижение может достигать 7–8%. Кроме того, рост локализации снижает влияние валютного курса на конечную стоимость.
Для импортных автомобилей ситуация иная: их цены растут под влиянием нескольких факторов:
В результате импорт можно условно разделить на две категории:
Мискарян добавил, что волатильность валютного курса сохраняется, и на протяжении года ситуация будет оставаться разнонаправленной.
По данным эксперта, средний чек на автомобили в последние годы держится в диапазоне 13–15 млн тенге и, скорее всего, останется на этом уровне.
«Покупатели сохраняют высокую лояльность к европейским и японским моделям, несмотря на рост цен», — заключил Мискарян.
На рынке Казахстана складывается двойная динамика: местные машины становятся более доступными, а импортные — всё дороже. Для покупателей это означает, что выбор автомобиля всё больше зависит от сочетания цены, бренда и степени локализации производства.
