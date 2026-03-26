Новые правила на рынке авто Казахстана: что нужно знать покупателям

В Казахстане на авторынке намечаются интересные перемены: цены на автомобили отечественной сборки начинают снижаться, тогда как импортные машины, напротив, дорожают. LS узнал прогноз от главы Агентства мониторинга и анализа авторынка (АМААР) Артура Мискаряна о тенденциях цен на транспорт, сообщает Lada.kz.

Локальные автомобили — дешевле, но не просто так

А. Мискарян подчеркнул, что китайские бренды перестали быть «непривычными» для казахстанских потребителей: теперь их активнее показывают в медиа, а продажи растут. По его словам, конкуренция на рынке усиливается, и некоторые бренды буквально «захватывают» долю покупателей.

«Сейчас и в следующем году мы увидим действительно интересные ходы игроков рынка, что, безусловно, сыграет на руку потребителям», — отметил эксперт.

Он также рассказал о модернизации производства:

Один корейский завод в Казахстане увеличил мощность и обновил технологии.

Производство другой южнокорейской марки перенесено на новую роботизированную площадку.

Китайские марки наладили локальный выпуск нескольких моделей.

Дополнительно строится новый завод.

Все это, по словам Мискаряна, означает рост предложения на рынке, что является базовой предпосылкой для снижения цен. В отдельных случаях снижение может достигать 7–8%. Кроме того, рост локализации снижает влияние валютного курса на конечную стоимость.

Импортный транспорт — дороже под давлением налогов и курса

Для импортных автомобилей ситуация иная: их цены растут под влиянием нескольких факторов:

повышение НДС с 12% до 16%;

колебания валютного курса;

дополнительный акциз 10% на дорогие модели.

В результате импорт можно условно разделить на две категории:

Средний ценовой сегмент — возможен рост цен до 10%. Высокий сегмент — повышение цен может достигать 20%.

Мискарян добавил, что волатильность валютного курса сохраняется, и на протяжении года ситуация будет оставаться разнонаправленной.

Средний чек — стабильно высокий

По данным эксперта, средний чек на автомобили в последние годы держится в диапазоне 13–15 млн тенге и, скорее всего, останется на этом уровне.

Локализованные модели — благодаря конкуренции могут дешеветь.

Европейские и японские бренды — планируют вернуть утраченные позиции на рынке, поэтому их цены останутся выше.

«Покупатели сохраняют высокую лояльность к европейским и японским моделям, несмотря на рост цен», — заключил Мискарян.

Вывод

На рынке Казахстана складывается двойная динамика: местные машины становятся более доступными, а импортные — всё дороже. Для покупателей это означает, что выбор автомобиля всё больше зависит от сочетания цены, бренда и степени локализации производства.