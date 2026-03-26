Пенсионные миллиарды Казахстана доверили еще одной компании

26 марта 2026 года стало знаковой датой для казахстанской системы пенсионного обеспечения: АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) официально заключил договор о доверительном управлении пенсионными активами с АО «Tansar Capital», ставшим новым управляющим инвестиционным портфелем фонда. Это соглашение открывает путь к более профессиональному и системному управлению пенсионными накоплениями граждан Казахстана, сообщает Lada.kz.
АО «Tansar Capital» ведет свою историю с 1995 года. Первоначально компания была зарегистрирована как АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», однако в октябре 2022 года, в рамках государственной перерегистрации юридического лица, получила новое наименование. За годы работы фирма зарекомендовала себя как надежный игрок на финансовом рынке Казахстана, специализируясь на управлении инвестиционными портфелями.
Компания имеет действующую лицензию уполномоченного органа на занятие деятельностью по доверительному управлению инвестиционным портфелем. Более того, «Tansar Capital» полностью соответствует строгим требованиям, предъявляемым к управлению пенсионными активами, которые установлены нормативными правовыми актами Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Таким образом, фонд получает гарантии профессионального и законного обращения с пенсионными накоплениями граждан.
Договор о доверительном управлении пенсионными активами вступает в силу с момента поступления пенсионных активов на счета ЕНПФ в банк-костодиан. Срок действия соглашения не ограничен — стороны договорились о сотрудничестве на неопределенный период, что обеспечивает долгосрочную стабильность в управлении активами фонда. Такой формат сотрудничества предполагает системную работу по увеличению доходности пенсионных накоплений, минимизации рисков и соблюдению всех нормативных требований.
Заключение этого договора знаменует собой важный шаг в развитии пенсионной системы страны. Профессиональное управление активами через доверительное управление позволит не только повысить эффективность инвестиций, но и укрепить доверие граждан к ЕНПФ. Ожидается, что новые механизмы управления будут способствовать росту финансовой устойчивости фонда и, как следствие, обеспечению стабильной пенсии для казахстанцев в будущем.
