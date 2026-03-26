Пенсионные миллиарды Казахстана доверили еще одной компании

26 марта 2026 года стало знаковой датой для казахстанской системы пенсионного обеспечения: АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) официально заключил договор о доверительном управлении пенсионными активами с АО «Tansar Capital» , ставшим новым управляющим инвестиционным портфелем фонда. Это соглашение открывает путь к более профессиональному и системному управлению пенсионными накоплениями граждан Казахстана, сообщает Lada.kz.

История и трансформация «Tansar Capital»

АО «Tansar Capital» ведет свою историю с 1995 года. Первоначально компания была зарегистрирована как АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», однако в октябре 2022 года, в рамках государственной перерегистрации юридического лица, получила новое наименование. За годы работы фирма зарекомендовала себя как надежный игрок на финансовом рынке Казахстана, специализируясь на управлении инвестиционными портфелями.

Лицензия и компетенции управляющего

Компания имеет действующую лицензию уполномоченного органа на занятие деятельностью по доверительному управлению инвестиционным портфелем. Более того, «Tansar Capital» полностью соответствует строгим требованиям, предъявляемым к управлению пенсионными активами, которые установлены нормативными правовыми актами Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Таким образом, фонд получает гарантии профессионального и законного обращения с пенсионными накоплениями граждан.

Условия и начало действия договора

Договор о доверительном управлении пенсионными активами вступает в силу с момента поступления пенсионных активов на счета ЕНПФ в банк-костодиан. Срок действия соглашения не ограничен — стороны договорились о сотрудничестве на неопределенный период, что обеспечивает долгосрочную стабильность в управлении активами фонда. Такой формат сотрудничества предполагает системную работу по увеличению доходности пенсионных накоплений, минимизации рисков и соблюдению всех нормативных требований.

Значение для казахстанских пенсионеров

Заключение этого договора знаменует собой важный шаг в развитии пенсионной системы страны. Профессиональное управление активами через доверительное управление позволит не только повысить эффективность инвестиций, но и укрепить доверие граждан к ЕНПФ. Ожидается, что новые механизмы управления будут способствовать росту финансовой устойчивости фонда и, как следствие, обеспечению стабильной пенсии для казахстанцев в будущем.