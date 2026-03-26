Нацбанк продлил срок обращения старых банкнот

Национальный банк Казахстана (НБК) порадовал граждан важной новостью: период параллельного обращения старых банкнот номиналом 10 000 тенге продлен на один год. Это решение позволит казахстанцам продолжить использовать привычные купюры в расчетах до июня 2027 года, сообщает пресс-служба регулятора, сообщает Lada.kz.

Почему продление стало возможным

Решение о продлении срока обращения старых банкнот было принято с учетом предложений Ассоциации финансистов Казахстана. Монетарный регулятор подчеркнул, что мера направлена на плавный переход к банкнотам нового образца и обеспечение удобства для населения. По словам представителей Нацбанка, это позволит гражданам и бизнесу постепенно привыкнуть к новым купюрам, не испытывая дискомфорта при расчетах.

Параллельное обращение: что это значит

Национальный банк продолжает поэтапный выпуск банкнот новой серии «Сакский стиль». Механизм параллельного обращения предполагает, что старые и новые банкноты будут одновременно находиться в обращении, при этом обеспечивается постепенная замена старых купюр на новые. В период параллельного обращения обе версии банкнот остаются законным платежным средством, обязательным к приему во всех банках и отделениях АО «Казпочта», а также при любых расчетах и переводах по всей территории Казахстана.

Долгосрочная перспектива обмена

После окончания периода параллельного обращения банки и отделения «Казпочты» продолжат обмен старых банкнот на новые еще в течение трех лет. Филиалы Национального банка будут принимать старые купюры бессрочно, что гарантирует жителям страны возможность обмена и после официального завершения переходного периода. Таким образом, каждый казахстанец сможет безопасно и удобно заменить старые банкноты, не сталкиваясь с финансовыми ограничениями.

Законность и обязательность приема

Пресс-служба НБК подчеркнула, что обе версии банкнот – старого и нового образца – имеют одинаковую юридическую силу. Они обязательны к приему по номиналу на всей территории Казахстана и могут использоваться для любых видов платежей, зачислений на банковские счета и расчетов между организациями и физическими лицами.

Нацбанк таким образом обеспечивает плавный переход к новой серии купюр, не создавая неудобств для граждан и бизнеса, одновременно продвигая современные стандарты денежного обращения и сохранность национальной валюты.