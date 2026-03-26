Кого коснется проверка заработных плат в Казахстане

В Казахстане готовят новый механизм контроля за доходами граждан, и касается он не всех подряд, а конкретной категории должников. Речь идет о тех, кто скрывает реальные заработки, чтобы платить минимальные алименты или вовсе уклоняться от выплат. Теперь государство намерено проверять не только официальные сведения о зарплате, но и искать реальные источники дохода через межведомственную интеграцию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по принудительному исполнению Министерства юстиции Махсат Балабеков.

Почему государство решило ужесточить контроль

Одна из самых острых проблем при взыскании алиментов в Казахстане — это искусственное занижение доходов. На практике многие должники официально показывают лишь минимальную заработную плату, именно от которой затем и рассчитываются алиментные выплаты. Формально закон соблюдается, но фактически ребенок получает значительно меньше, чем должен.

По словам Махсата Балабекова, именно сокрытие реального заработка сегодня остается одним из главных препятствий для эффективного взыскания задолженности. В таких случаях у исполнительных органов нет достаточных инструментов, чтобы быстро доказать, сколько человек на самом деле зарабатывает, а значит — и сколько он обязан платить.

Именно поэтому государственные органы пришли к выводу: без прозрачной системы учета доходов должников проблема будет только нарастать.

Кого коснутся новые меры

Новые механизмы проверки доходов будут направлены прежде всего на должников по алиментам, которые:

официально декларируют слишком низкий доход;

не показывают реальные источники заработка;

скрывают подработки, контракты и иные денежные поступления;

накапливают задолженность по выплатам на содержание детей.

То есть речь не идет о тотальной проверке всех казахстанцев. В центре внимания окажутся именно те граждане, в отношении которых уже есть вопросы по исполнению алиментных обязательств.

Что именно будет проверять государство

Министерство юстиции уже начало работу по интеграции с другими государственными структурами, чтобы получать более полную картину финансового положения должников. В процесс вовлечены Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство финансов, а также Комитет государственных доходов.

Это означает, что в будущем уполномоченные органы смогут получать дополнительные сведения, которые помогут понять, сколько человек действительно зарабатывает, даже если официальная зарплата у него минимальная или вовсе отсутствует.

В частности, внимание будет уделяться:

данным о доходах;

сведениям о трудовой занятости;

информации о контрактах и возможных источниках заработка;

другим финансовым следам, которые помогут установить реальный уровень дохода.

Если будет установлено, что человек фактически получает больше, чем указывает официально, это может стать основанием для обращения в суд. Уже через судебный механизм может быть пересмотрена сумма алиментов и определен размер выплат, соответствующий реальному финансовому положению должника.

Зачем подключают налоговую

Именно участие Комитета государственных доходов может стать ключевым элементом в этой системе. По сути, речь идет о подключении налоговых инструментов к вопросу алиментных обязательств.

Ранее основная проблема заключалась в том, что должник мог жить на широкую ногу, иметь неофициальный доход, подработки, договоренности, сделки или другие источники денег, но на бумаге при этом числиться человеком с минимальной зарплатой. В результате взыскание алиментов велось с крайне низкой базы.

Теперь подход меняется. Если государство сможет видеть не только формальную зарплату, но и сопутствующие финансовые данные, скрывать реальные заработки станет значительно сложнее.

Доходы будут искать не только по работе

Параллельно власти расширяют контроль и по другим направлениям. Одно из них связано с системой учета Министерства туризма и спорта.

Это позволит выявлять граждан, которые, имея долги по алиментам, продолжают участвовать в азартных играх. Более того, государство сможет не только ограничивать таким должникам доступ к игорной активности, но и отслеживать возможные выигрыши.

Если человек, уклоняющийся от выплат ребенку, получает деньги от азартных игр, эти средства также могут стать объектом взыскания.

Фактически это означает, что финансовая активность должников будет рассматриваться шире, чем просто зарплата по трудовому договору.

Почему тема алиментов остается одной из самых болезненных

В системе принудительного исполнения алиментные дела традиционно считаются одними из самых сложных и социально чувствительных. За каждым таким производством стоят не просто цифры, а судьбы детей и семей, которые напрямую зависят от этих выплат.

Именно поэтому государство пытается выстроить более жесткую и при этом более эффективную модель взыскания. Когда один из родителей уклоняется от обязательств, страдает в первую очередь ребенок. А если должник при этом еще и сознательно прячет реальные доходы, ситуация приобретает уже не только социальный, но и правовой характер.

Сколько алиментных дел сейчас в Казахстане

По данным Министерства юстиции, в 2025 году на исполнении находилось 354 тысячи алиментных дел. Это огромный массив производств, который показывает масштаб проблемы по всей стране.

Из этого числа:

59,6 тысячи дел были завершены;

были завершены; завершение происходило либо за счет фактического взыскания, либо по заявлению взыскателя.

Однако даже на фоне такого объема исполненных дел значительная часть производств продолжает оставаться проблемной.

Сколько должников не платят алименты

По информации Минюста, проблемными на сегодня считаются 12,7 тысячи алиментных дел. Это около 4 процентов от общего количества.

На первый взгляд доля может показаться не самой большой, однако за этими цифрами скрывается серьезная задолженность. Общая сумма долга по таким делам достигла 18 миллиардов тенге.

Именно эти дела чаще всего связаны с двумя ключевыми проблемами:

отсутствием официальной работы у должника;

умышленным сокрытием доходов.

То есть речь идет не только о безработице как таковой, но и о сознательной попытке уйти от финансовой ответственности.

Как власти пытаются решать проблему помимо наказаний

Одним только ужесточением контроля государство ограничиваться не собирается. Один из способов снижения алиментной задолженности — помощь должникам с трудоустройством.

В 2025 году совместно с акиматами по стране было проведено 645 ярмарок вакансий. Их основная цель — дать возможность людям, имеющим алиментные обязательства, официально устроиться на работу и начать выплачивать долги законным путем.

По итогам этой работы трудоустроить удалось более 6,5 тысячи человек.

Это важный сигнал: государство пытается не только наказывать, но и создавать условия, при которых должник сможет выйти из долговой ситуации через официальный заработок.

Что грозит тем, кто продолжает уклоняться

Если должник не исполняет свои обязательства и продолжает уклоняться от выплат, его могут привлечь к ответственности.

По итогам прошлого года:

к административной ответственности были привлечены 4 824 человека ;

были привлечены ; к уголовной ответственности — 380 человек.

Это показывает, что неуплата алиментов в Казахстане уже давно перестала восприниматься как «семейный спор». В ряде случаев речь идет о полноценном нарушении закона с серьезными последствиями.

Что изменится после запуска новой системы

Если интеграция между госорганами заработает в полном объеме, у исполнительной системы появится значительно больше возможностей для реального взыскания алиментов.

На практике это может означать следующее:

должникам станет сложнее скрывать реальные доходы;

сумма алиментов сможет рассчитываться ближе к фактическому заработку;

суды получат больше оснований для пересмотра размера выплат;

взыскание долгов может стать быстрее и эффективнее;

дополнительные источники дохода, включая выигрыши, также могут учитываться.

По сути, государство пытается закрыть одну из самых распространенных лазеек, когда человек официально выглядит малообеспеченным, но в реальности располагает гораздо большими средствами.

Главное

Новые меры в Казахстане направлены не против всех налогоплательщиков, а против тех, кто скрывает реальные доходы ради занижения алиментов. Для этого Министерство юстиции усиливает взаимодействие с налоговыми и другими госорганами, чтобы видеть не только формальную зарплату, но и реальную финансовую картину.

Если система заработает так, как ее планируют внедрить, уклоняться от алиментных обязательств станет значительно сложнее. А значит, у детей, ради которых и существуют эти выплаты, появится больше шансов на реальную, а не формальную защиту.