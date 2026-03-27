18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.83
556.8
5.85
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.03.2026, 19:17

Массовая дедолларизация охватила Казахстан

Новости Казахстана

Состояние казахстанской финансовой системы продолжает привлекать внимание экспертов и вкладчиков. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) подтвердил, что рынок страны переживает массовую дедолларизацию, а резервы фонда на начало весны 2026 года достигли рекордных показателей. Специалисты отмечают, что такие темпы накоплений ранее были недостижимы за всю историю системы, сообщает Lada.kz. 

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Рекордный рост специальных резервов

На 1 марта 2026 года объем специального резерва КФГД достиг 1,59 трлн тенге, что стало историческим рекордом. Для сравнения, за 25 лет работы системы фонд выплатил вкладчикам всего 11 ликвидированных банков, включая «Банк Астаны» и Tengri Bank, суммарно лишь 115 млрд тенге. Это означает, что нынешние накопления способны покрыть страховые случаи, масштаб которых в десятки раз превышают все предыдущие выплаты.

Эксперты подчеркивают: такой уровень резервов позволяет системе быть устойчивой даже в случае дефолта любого крупного банка, обеспечивая вкладчиков гарантированным возвратом средств.

Почему резервы растут так быстро

Основной фактор — бум тенговых депозитов. Общий объем вкладов населения в банках страны превысил 28,1 трлн тенге. При этом все больше граждан выбирают сберегательные депозиты в национальной валюте, на которые установлена максимальная сумма гарантии — 20 млн тенге.

Рост популярности тенговых вкладов связан с тем, что гарантии по ним в 2–4 раза выше, чем по валютным депозитам (5 млн тенге для валютных счетов). В результате КФГД вынужден держать в резерве значительные средства для защиты «тяжелых» тенговых портфелей, что дополнительно стимулирует накопления фонда.

Массовая дедолларизация: тенденция, меняющая рынок

Доля валютных вкладов на рынке достигла исторического минимума — 21,6%, что свидетельствует о постепенном отказе населения от долларовых счетов. Аналитики отмечают, что это важный сигнал для финансовой стабильности страны: жители Казахстана все активнее доверяют национальной валюте, укрепляя позиции тенге в экономике.

Такое перераспределение вкладов делает систему более устойчивой, но одновременно требует от КФГД поддерживать высокие резервы для покрытия возможных страховых случаев по более крупным тенговым депозитам.

Как КФГД управляет «деньгами на черный день»

Фонд не просто хранит взносы банков, но и активно инвестирует их в консервативные финансовые инструменты. Более 60% портфеля фонда размещено в облигациях Министерства финансов РК, что считается самым надежным способом сохранения капитала в стране.

Кроме того, около 12% активов хранятся в иностранной валюте, что защищает резерв от колебаний курсов. Такая стратегия позволяет КФГД сохранять высокую ликвидность, то есть в случае краха банка деньги для выплат вкладчикам будут доступны практически мгновенно.

1
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь