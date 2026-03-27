В Казахстане вернулись к обсуждению минимальной зарплаты: что ждет граждан

В Казахстане готовится значительное изменение подхода к определению минимальной заработной платы, которое может существенно повлиять на рынок труда и доходы населения. Инициативу представил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев. По его словам, новая методика уже прошла внутреннюю проработку и находится на рассмотрении государственных органов, включая Министерство финансов и Министерство национальной экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Основы новой методики

Министр подчеркнул, что разработанная методика полностью соответствует нормам Международной организации труда (МОТ). Основным принципом расчета станет сочетание производительности труда и медианной заработной платы. Таким образом, минимальная зарплата будет не просто фиксированной цифрой, а более гибким инструментом, отражающим экономические реалии и уровень доходов граждан.

По словам Ертаева, формула расчета уже разработана и сейчас проходит проверку экспертами для подтверждения корректности всех показателей. «Обсуждение продолжается, но в целом методика уже должна начать работу. Думаю, что до конца этого года мы сможем окончательно определиться с её внедрением», — отметил министр.

Когда новая методика может заработать

Второй этап обсуждения касается сроков применения новой методики. Предполагается, что она может начать действовать с 2027 года, что даст время органам власти и работодателям подготовиться к переходу на новую систему расчетов.

Министр также уточнил, что минимальная зарплата на сегодняшний день составляет 85 тысяч тенге. При возможном повышении до 95 тысяч тенге базовый расчет будет строиться с применением коэффициентов, учитывающих стаж, должность и выполняемые функции. Это коснется как бюджетной сферы, так и частного сектора, делая систему более прозрачной и справедливой для всех категорий работников.

Значение медианной и минимальной зарплаты

Для понимания контекста важно учитывать, что медианная зарплата в Казахстане сегодня составляет 312 тысяч тенге, а среднемесячная — 417 тысяч тенге. Минимальная зарплата служит базой для расчета оплаты труда, определяя уровень всех последующих начислений. Ее корректировка с учетом новой методики позволит более точно отражать экономические реалии и стимулировать рост доходов населения, одновременно учитывая возможности предприятий.

Экспертная проверка и государственный контроль

Разработка новой методики включает участие экспертов, которые проверяют правильность формирования формулы, оценивают ее соответствие международным стандартам и внутренним экономическим условиям. Такой подход обеспечивает баланс интересов государства, работодателей и работников, делая систему расчета минимальной зарплаты более прозрачной и прогнозируемой.