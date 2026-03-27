© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 13:27

Супруге Шавката Рахмонова вынесли приговор

Новости Казахстана 0 800

Сегодня, 27 марта 2026 года, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области рассмотрел дело Гулайым Рахмоновой, обвиняемой в ДТП, повлекшем смерть двух человек. Женщина признана виновной по ч.4 ст.345 УК и приговорена к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Хронология происшествия

  • 27 июля 2025 года около 8:30 Рахмонова управляла Toyota Land Cruiser на трассе Алматы — Екатеринбург в Мойынкумском районе.
  • По данным суда, женщина находилась в утомленном состоянии, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, после чего автомобиль перевернулся.
  • В результате аварии погибли двое пассажиров — подруга (39 лет) и сестра (35 лет) подсудимой. Рахмонова и ее сын были госпитализированы.

Ход судебного разбирательства

  • Вину подсудимой подтвердили показания свидетелей, экспертизы и материалы дела.
  • Прокурор просил 5 лет лишения свободы и лишение прав управления авто до 7 лет, с отсрочкой исполнения наказания на 5 лет.
  • Семья одной из погибших простила подсудимую, исковых требований заявлено не было.
  • Подсудимая в суде свою вину не признала, но просила учесть ее эмоциональное состояние и утрату близких.

Особенности наказания

  • Согласно закону, за ч.4 ст.345 УК предусмотрено 5–10 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортом до 7 лет.
  • Суд учел смягчающие обстоятельства: у подсудимой четыре малолетних ребенка (от 2 до 9 лет).
  • На основании ч.1 ст.74 УК исполнение наказания отсрочено на 5 лет, фактически женщина не будет отбывать срок в ближайшее время.

Дополнительные факты

  • В соцсетях летом 2025 года уже обсуждалось ДТП с участием супруги бойца Шавката Рахмонова.
  • По информации полиции, Рахмонова управляла автомобилем всю ночь и сильно устала, но не передала руль другому водителю.
  • За год до аварии женщина 19 раз привлекалась за нарушения ПДД.
  • В марте 2026 года Гулайым Рахмонова объявила о разводе со спортсменом.

Статус приговора

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь