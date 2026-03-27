Супруге Шавката Рахмонова вынесли приговор

Хронология происшествия
- 27 июля 2025 года около 8:30 Рахмонова управляла Toyota Land Cruiser на трассе Алматы — Екатеринбург в Мойынкумском районе.
- По данным суда, женщина находилась в утомленном состоянии, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, после чего автомобиль перевернулся.
- В результате аварии погибли двое пассажиров — подруга (39 лет) и сестра (35 лет) подсудимой. Рахмонова и ее сын были госпитализированы.
Ход судебного разбирательства
- Вину подсудимой подтвердили показания свидетелей, экспертизы и материалы дела.
- Прокурор просил 5 лет лишения свободы и лишение прав управления авто до 7 лет, с отсрочкой исполнения наказания на 5 лет.
- Семья одной из погибших простила подсудимую, исковых требований заявлено не было.
- Подсудимая в суде свою вину не признала, но просила учесть ее эмоциональное состояние и утрату близких.
Особенности наказания
- Согласно закону, за ч.4 ст.345 УК предусмотрено 5–10 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортом до 7 лет.
- Суд учел смягчающие обстоятельства: у подсудимой четыре малолетних ребенка (от 2 до 9 лет).
- На основании ч.1 ст.74 УК исполнение наказания отсрочено на 5 лет, фактически женщина не будет отбывать срок в ближайшее время.
Дополнительные факты
- В соцсетях летом 2025 года уже обсуждалось ДТП с участием супруги бойца Шавката Рахмонова.
- По информации полиции, Рахмонова управляла автомобилем всю ночь и сильно устала, но не передала руль другому водителю.
- За год до аварии женщина 19 раз привлекалась за нарушения ПДД.
- В марте 2026 года Гулайым Рахмонова объявила о разводе со спортсменом.
Статус приговора
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
