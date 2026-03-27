Супруге Шавката Рахмонова вынесли приговор

Сегодня, 27 марта 2026 года, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области рассмотрел дело Гулайым Рахмоновой, обвиняемой в ДТП, повлекшем смерть двух человек. Женщина признана виновной по ч.4 ст.345 УК и приговорена к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет, сообщает Lada.kz.