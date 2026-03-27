27.03.2026, 14:01

Важное предупреждение от МВД для всех, кто оформляет квартиру в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 020

27 марта 2026 года пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана распространила важное обращение к гражданам страны. Поводом стали участившиеся случаи мошенничества, связанные с оформлением жилья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: © El.kz/Ербол БЕКБОЛАТ/Midjourney

Как действуют мошенники

По информации МВД, злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных органов и вводят граждан в заблуждение. Основные схемы:

  • Распространение ложной информации в социальных сетях.
  • Связь через WhatsApp и другие мессенджеры под видом срочного уведомления о «подошедшей очереди на жилье» или необходимости «оформить ключи».
  • Запрос личных данных или перевод денег на «безопасные» или чужие счета.

Пресс-служба ведомства отмечает, что такие действия являются незаконными и могут повлечь уголовную ответственность.

Что важно знать казахстанцам

Чтобы не стать жертвой мошенников, МВД напоминает:

  • Сотрудники банков никогда не запрашивают пароли, SMS-коды или данные счетов.
  • Никто не требует перевода денег на «безопасный» счет или чужие счета.
  • Документы и ключи от жилья не оформляются через мессенджеры.
  • Получение жилья осуществляется только официально, через уполномоченные органы.

Практические меры безопасности

Чтобы защитить себя, МВД рекомендует:

  • Не доверять подозрительным звонкам и сообщениям.
  • Не передавать никому ИИН, номера карт или коды из SMS.
  • Не переводить деньги на неизвестные счета.
  • Проверять информацию только через официальные источники.

«Если вы получили подозрительное сообщение или звонок, немедленно обратитесь в правоохранительные органы. Будьте бдительны и не становитесь жертвами мошенников!» — подчеркнули в пресс-службе МВД.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь