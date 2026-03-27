Важное предупреждение от МВД для всех, кто оформляет квартиру в Казахстане

27 марта 2026 года пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана распространила важное обращение к гражданам страны. Поводом стали участившиеся случаи мошенничества, связанные с оформлением жилья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Как действуют мошенники

По информации МВД, злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных органов и вводят граждан в заблуждение. Основные схемы:

Распространение ложной информации в социальных сетях.

Связь через WhatsApp и другие мессенджеры под видом срочного уведомления о «подошедшей очереди на жилье» или необходимости «оформить ключи».

Запрос личных данных или перевод денег на «безопасные» или чужие счета.

Пресс-служба ведомства отмечает, что такие действия являются незаконными и могут повлечь уголовную ответственность.

Что важно знать казахстанцам

Чтобы не стать жертвой мошенников, МВД напоминает:

Сотрудники банков никогда не запрашивают пароли, SMS-коды или данные счетов .

. Никто не требует перевода денег на «безопасный» счет или чужие счета .

. Документы и ключи от жилья не оформляются через мессенджеры .

. Получение жилья осуществляется только официально, через уполномоченные органы.

Практические меры безопасности

Чтобы защитить себя, МВД рекомендует:

Не доверять подозрительным звонкам и сообщениям.

Не передавать никому ИИН, номера карт или коды из SMS .

. Не переводить деньги на неизвестные счета.

Проверять информацию только через официальные источники.