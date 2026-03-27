График официальных майских праздников в Казахстане 2026: даты и переносы

В мае 2026 года казахстанцев ждут длинные периоды отдыха. Согласно официальному календарю праздничных дней на gov.kz , при пятидневной рабочей неделе в мае выпадает 14 выходных дней . Это создаёт возможность для трёх продолжительных уикендов, которые позволят по-настоящему отдохнуть, сообщает Lada.kz.

День единства народа Казахстана — 1–3 мая

Пятница, 1 мая, отмечается как День единства народа Казахстана. Благодаря совпадению с пятницей, праздничные дни растягиваются на три дня подряд: 1, 2 и 3 мая, что создаёт первый майский «длинный уикенд».

День защитника Отечества и День Победы

Следующий короткий, но приятный перерыв выпадет на 7 мая, четверг — День защитника Отечества, после которого рабочая пятница может стать выходным у некоторых компаний по внутреннему графику.

Далее — День Победы, 9 мая. Поскольку праздник приходится на субботу, официальный выходной переносится на понедельник, 11 мая, что снова даёт казахстанцам три выходных подряд.

Курбан айт — религиозный праздник с выходным

Также в календаре красным отмечен 27 мая, первый день Курбан айта. Этот праздник знаменует завершение хаджа и включает обязательные намаз и жертвоприношение. В этот день работники получают официальный выходной, однако дата Курбан айта может корректироваться в зависимости от лунного календаря.