18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 16:27

Санкции США остановили амбициозный проект Казахстана на Кашагане

Новости Казахстана 0 1 924

Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" объявила о приостановке совместной с российской корпорацией "Лукойл" разработки нефтегазовых месторождений «Каламкас-море» и «Хазар», расположенных в районе Кашагана, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : ТОО "Kalamkas — Khazar Operating"
Решение было принято в ответ на санкции Министерства финансов США, введённые против «Лукойла» и его дочерних компаний. Об этом сообщил председатель правления «КазМунайГаз» Асхат Хасенов на видеоконференции.

История открытия и масштаб месторождений

  • Месторождения «Каламкас-море» и «Хазар» были открыты в 2002 году.
  • Совокупные прогнозные извлекаемые ресурсы оцениваются в около 81 млн тонн нефти и 22 млрд тонн газа.
  • Изначально планировалось, что добыча первого барреля нефти начнётся в 2028 году, а стоимость проекта превысит $5 млрд.

Санкции как ключевой фактор

Санкции США против «Лукойла» были введены 22 октября 2025 года. После этого «КазМунайГаз» начал оценку возможного влияния ограничений на совместные проекты. По словам Хасенова, компания тщательно анализирует дальнейшие шаги, чтобы минимизировать экономические риски для Казахстана.

Возможные последствия для отрасли

Приостановка разработки двух месторождений может повлиять на:

  • Планируемый рост добычи нефти в регионе Кашагана.
  • Инвестиционную привлекательность совместных проектов с иностранными компаниями.
  • Сроки реализации стратегических планов Казахстана по развитию нефтегазового сектора.
10
4
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Интересно. В ответ на американские санкции закрывают совместный проект с Россией. Гениально!!!
27.03.2026, 11:40
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь