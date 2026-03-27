Санкции США остановили амбициозный проект Казахстана на Кашагане

Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" объявила о приостановке совместной с российской корпорацией "Лукойл" разработки нефтегазовых месторождений «Каламкас-море» и «Хазар», расположенных в районе Кашагана, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
Решение было принято в ответ на санкции Министерства финансов США, введённые против «Лукойла» и его дочерних компаний. Об этом сообщил председатель правления «КазМунайГаз» Асхат Хасенов на видеоконференции.
Санкции США против «Лукойла» были введены 22 октября 2025 года. После этого «КазМунайГаз» начал оценку возможного влияния ограничений на совместные проекты. По словам Хасенова, компания тщательно анализирует дальнейшие шаги, чтобы минимизировать экономические риски для Казахстана.
Приостановка разработки двух месторождений может повлиять на:
