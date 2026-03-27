Санкции США остановили амбициозный проект Казахстана на Кашагане

Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" объявила о приостановке совместной с российской корпорацией "Лукойл" разработки нефтегазовых месторождений «Каламкас-море» и «Хазар» , расположенных в районе Кашагана, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : ТОО "Kalamkas — Khazar Operating"

Решение было принято в ответ на санкции Министерства финансов США, введённые против «Лукойла» и его дочерних компаний. Об этом сообщил председатель правления «КазМунайГаз» Асхат Хасенов на видеоконференции.

История открытия и масштаб месторождений

Месторождения «Каламкас-море» и «Хазар» были открыты в 2002 году.

Совокупные прогнозные извлекаемые ресурсы оцениваются в около 81 млн тонн нефти и 22 млрд тонн газа .

Изначально планировалось, что добыча первого барреля нефти начнётся в 2028 году, а стоимость проекта превысит $5 млрд.

Санкции как ключевой фактор

Санкции США против «Лукойла» были введены 22 октября 2025 года. После этого «КазМунайГаз» начал оценку возможного влияния ограничений на совместные проекты. По словам Хасенова, компания тщательно анализирует дальнейшие шаги, чтобы минимизировать экономические риски для Казахстана.

Возможные последствия для отрасли

Приостановка разработки двух месторождений может повлиять на: