МИД РК проверяет возможное участие казахстанцев в массовой драке в России (видео)

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало распространяющееся в социальных сетях видео массовой драки, которая, по предварительным данным, произошла на территории России. На фоне резонансных кадров дипломаты начали проверку возможного участия в конфликте граждан Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Поводом для официальной реакции стало видео, опубликованное в социальных сетях, где запечатлена массовая потасовка. По утверждениям авторов публикации, среди участников конфликта могли быть граждане Казахстана.
На кадрах видно большое скопление людей, вовлеченных в драку. Кроме того, в толпу на высокой скорости въезжает автомобиль со спецсигналами, что только усилило общественный резонанс вокруг произошедшего.
Именно после распространения этих кадров ситуация привлекла внимание казахстанских дипломатов и вызвала официальный запрос со стороны СМИ.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, в настоящее время генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге занимается проверкой информации о данном инциденте.
По данным ведомства, речь идет о конфликте, который произошел 26 марта 2026 года в поселке Усть-Луга на объекте компании «Велестрой».
В МИД подчеркнули, что на данный момент ведется сбор и уточнение всех обстоятельств произошедшего, включая возможное участие в драке граждан Казахстана.
Согласно предварительной информации, лица, причастные к инциденту, были задержаны российскими правоохранительными органами.
В МИД уточнили, что задержание было произведено для установления всех деталей конфликта и правовой оценки действий участников.
Официально в ведомстве сообщили, что уже направлены запросы:
Это означает, что Казахстан намерен получить полную картину произошедшего не только от полиции, но и от работодателя, связанного с местом инцидента.
Отдельно в министерстве отметили, что казахстанские дипломаты поддерживают постоянную связь с российскими правоохранительными структурами.
В частности, генеральное консульство взаимодействует с:
Основная задача на данном этапе — установить:
Именно после получения этих данных можно будет говорить о более полной официальной позиции по произошедшему.
В МИД Казахстана подчеркнули, что вопрос находится на особом контроле министерства.
Это означает, что ведомство будет следить не только за ходом проверки, но и за тем, чтобы в случае подтверждения участия граждан РК были соблюдены их законные права в рамках российского законодательства.
Пока же официальные органы Казахстана призывают ориентироваться только на подтвержденную информацию, поскольку многие детали, распространяемые в социальных сетях, еще требуют проверки.
На текущий момент подтверждено следующее:
Окончательные выводы будут сделаны после получения официальной информации от российской стороны.
