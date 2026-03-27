18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 17:25

МИД РК проверяет возможное участие казахстанцев в массовой драке в России (видео)

Новости Казахстана 0 920

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало распространяющееся в социальных сетях видео массовой драки, которая, по предварительным данным, произошла на территории России. На фоне резонансных кадров дипломаты начали проверку возможного участия в конфликте граждан Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Видео конфликта разошлось по соцсетям

Поводом для официальной реакции стало видео, опубликованное в социальных сетях, где запечатлена массовая потасовка. По утверждениям авторов публикации, среди участников конфликта могли быть граждане Казахстана.

На кадрах видно большое скопление людей, вовлеченных в драку. Кроме того, в толпу на высокой скорости въезжает автомобиль со спецсигналами, что только усилило общественный резонанс вокруг произошедшего.

Именно после распространения этих кадров ситуация привлекла внимание казахстанских дипломатов и вызвала официальный запрос со стороны СМИ.

Что сообщили в МИД Казахстана

Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, в настоящее время генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге занимается проверкой информации о данном инциденте.

По данным ведомства, речь идет о конфликте, который произошел 26 марта 2026 года в поселке Усть-Луга на объекте компании «Велестрой».

В МИД подчеркнули, что на данный момент ведется сбор и уточнение всех обстоятельств произошедшего, включая возможное участие в драке граждан Казахстана.

Участников конфликта уже задержали

Согласно предварительной информации, лица, причастные к инциденту, были задержаны российскими правоохранительными органами.

В МИД уточнили, что задержание было произведено для установления всех деталей конфликта и правовой оценки действий участников.

Официально в ведомстве сообщили, что уже направлены запросы:

  • в компетентные органы Российской Федерации;
  • в руководство компании, на объекте которой произошел конфликт.

Это означает, что Казахстан намерен получить полную картину произошедшего не только от полиции, но и от работодателя, связанного с местом инцидента.

Дипломаты выясняют, были ли среди участников граждане РК

Отдельно в министерстве отметили, что казахстанские дипломаты поддерживают постоянную связь с российскими правоохранительными структурами.

В частности, генеральное консульство взаимодействует с:

  • ГУ МВД по Санкт-Петербургу;
  • правоохранительными органами Ленинградской области.

Основная задача на данном этапе — установить:

  • точное количество возможных участников из числа граждан Казахстана;
  • их правовой статус;
  • обстоятельства, при которых они могли оказаться вовлечены в конфликт.

Именно после получения этих данных можно будет говорить о более полной официальной позиции по произошедшему.

Ситуацию взяли на особый контроль

В МИД Казахстана подчеркнули, что вопрос находится на особом контроле министерства.

Это означает, что ведомство будет следить не только за ходом проверки, но и за тем, чтобы в случае подтверждения участия граждан РК были соблюдены их законные права в рамках российского законодательства.

Пока же официальные органы Казахстана призывают ориентироваться только на подтвержденную информацию, поскольку многие детали, распространяемые в социальных сетях, еще требуют проверки.

Что известно на данный момент

На текущий момент подтверждено следующее:

  • массовый конфликт произошел 26 марта в поселке Усть-Луга;
  • инцидент случился на объекте компании «Велестрой»;
  • участники драки, по предварительным данным, задержаны;
  • Казахстан направил официальные запросы в российские органы и в компанию;
  • дипломаты проверяют, были ли среди участников граждане Казахстана.

Окончательные выводы будут сделаны после получения официальной информации от российской стороны.

1
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

