МИД РК проверяет возможное участие казахстанцев в массовой драке в России (видео)

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало распространяющееся в социальных сетях видео массовой драки, которая, по предварительным данным, произошла на территории России. На фоне резонансных кадров дипломаты начали проверку возможного участия в конфликте граждан Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Поводом для официальной реакции стало видео, опубликованное в социальных сетях, где запечатлена массовая потасовка. По утверждениям авторов публикации, среди участников конфликта могли быть граждане Казахстана.

На кадрах видно большое скопление людей, вовлеченных в драку. Кроме того, в толпу на высокой скорости въезжает автомобиль со спецсигналами, что только усилило общественный резонанс вокруг произошедшего.

Именно после распространения этих кадров ситуация привлекла внимание казахстанских дипломатов и вызвала официальный запрос со стороны СМИ.

Что сообщили в МИД Казахстана

Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, в настоящее время генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге занимается проверкой информации о данном инциденте.

По данным ведомства, речь идет о конфликте, который произошел 26 марта 2026 года в поселке Усть-Луга на объекте компании «Велестрой».

В МИД подчеркнули, что на данный момент ведется сбор и уточнение всех обстоятельств произошедшего, включая возможное участие в драке граждан Казахстана.

Участников конфликта уже задержали

Согласно предварительной информации, лица, причастные к инциденту, были задержаны российскими правоохранительными органами.

В МИД уточнили, что задержание было произведено для установления всех деталей конфликта и правовой оценки действий участников.

Официально в ведомстве сообщили, что уже направлены запросы:

в компетентные органы Российской Федерации ;

; в руководство компании, на объекте которой произошел конфликт.

Это означает, что Казахстан намерен получить полную картину произошедшего не только от полиции, но и от работодателя, связанного с местом инцидента.

Дипломаты выясняют, были ли среди участников граждане РК

Отдельно в министерстве отметили, что казахстанские дипломаты поддерживают постоянную связь с российскими правоохранительными структурами.

В частности, генеральное консульство взаимодействует с:

ГУ МВД по Санкт-Петербургу ;

; правоохранительными органами Ленинградской области.

Основная задача на данном этапе — установить:

точное количество возможных участников из числа граждан Казахстана ;

; их правовой статус ;

; обстоятельства, при которых они могли оказаться вовлечены в конфликт.

Именно после получения этих данных можно будет говорить о более полной официальной позиции по произошедшему.

Ситуацию взяли на особый контроль

В МИД Казахстана подчеркнули, что вопрос находится на особом контроле министерства.

Это означает, что ведомство будет следить не только за ходом проверки, но и за тем, чтобы в случае подтверждения участия граждан РК были соблюдены их законные права в рамках российского законодательства.

Пока же официальные органы Казахстана призывают ориентироваться только на подтвержденную информацию, поскольку многие детали, распространяемые в социальных сетях, еще требуют проверки.

Что известно на данный момент

На текущий момент подтверждено следующее:

массовый конфликт произошел 26 марта в поселке Усть-Луга ;

в ; инцидент случился на объекте компании «Велестрой» ;

; участники драки, по предварительным данным, задержаны ;

; Казахстан направил официальные запросы в российские органы и в компанию;

в российские органы и в компанию; дипломаты проверяют, были ли среди участников граждане Казахстана.

Окончательные выводы будут сделаны после получения официальной информации от российской стороны.