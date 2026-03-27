Казахстан готов стать хранилищем данных мировых держав — премьер-министр

Казахстан готов предоставить иностранным государствам возможность размещать свои данные на своей территории, сохраняя при этом полный юридический суверенитет над ними. Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов на форуме Digital Qazaqstan, подчеркнув стратегическую роль страны в развитии цифровой инфраструктуры Центральной Азии, сообщает Lada.kz.

Суперкомпьютеры и вычислительные хабы: Казахстан выходит в ТОП-500

Премьер отметил, что Казахстан уже располагает крупнейшими в регионе суперкомпьютерными кластерами — Alem.Cloud и AL Farabium, включёнными в мировой рейтинг ТОП-500. В партнерстве с компанией NVIDIA создается суверенный вычислительный хаб, а в Павлодарской области реализуется проект «Долина ЦОД» с потенциальной мощностью до 1 ГВт. Здесь формируется инфраструктура полного цикла: от хранения данных до высокопроизводительных вычислительных систем.

Бектенов подчеркнул конкурентные преимущества страны:

Доступная электроэнергия , снижающая себестоимость работы дата-центров.

, снижающая себестоимость работы дата-центров. Низкая задержка сигнала, обеспечивающая высокую скорость обработки данных.

Data Embassy: юридический суверенитет для чужих данных

Одним из ключевых направлений развития цифровой инфраструктуры станет формат Data Embassy — новая модель доверия, позволяющая государствам размещать данные на территории Казахстана с сохранением полного юридического контроля.

«Это инструмент, который создаёт новые возможности для международного сотрудничества и цифровой безопасности», — отметил премьер.

Искусственный интеллект и отраслевые языковые модели

Следующим этапом станет создание ИИ-датасетов в ключевых секторах экономики и разработка отраслевых языковых моделей. Для этого правительство запускает меры поддержки компаний, работающих с промышленным интернетом вещей и системами сбора данных в реальном времени.

Важной частью экосистемы является Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане, объединяющий исследовательские лаборатории, акселераторы и образовательные программы. Центр становится точкой притяжения для технологических компаний и международных партнёров.

Развитие человеческого капитала и ИИ-университет

Премьер также напомнил, что развитие кадрового потенциала — один из приоритетов Президента. В рамках программы AI-Sana навыкам искусственного интеллекта уже обучены около одного миллиона казахстанцев. Строится полноценная образовательная экосистема:

Школьные центры TUMO .

. Подготовка технологических предпринимателей.

Акселерационные программы совместно с Google for Startups.

В 2026 году в Казахстане будет создан ИИ-университет — центр подготовки специалистов нового поколения и международного научного сотрудничества.