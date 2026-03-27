18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 18:26

Казахстан готов стать хранилищем данных мировых держав — премьер-министр

Новости Казахстана 0 726

Казахстан готов предоставить иностранным государствам возможность размещать свои данные на своей территории, сохраняя при этом полный юридический суверенитет над ними. Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов на форуме Digital Qazaqstan, подчеркнув стратегическую роль страны в развитии цифровой инфраструктуры Центральной Азии, сообщает Lada.kz. 

Фото: Правительство РК

Суперкомпьютеры и вычислительные хабы: Казахстан выходит в ТОП-500

Премьер отметил, что Казахстан уже располагает крупнейшими в регионе суперкомпьютерными кластерами — Alem.Cloud и AL Farabium, включёнными в мировой рейтинг ТОП-500. В партнерстве с компанией NVIDIA создается суверенный вычислительный хаб, а в Павлодарской области реализуется проект «Долина ЦОД» с потенциальной мощностью до 1 ГВт. Здесь формируется инфраструктура полного цикла: от хранения данных до высокопроизводительных вычислительных систем.

Бектенов подчеркнул конкурентные преимущества страны:

  • Доступная электроэнергия, снижающая себестоимость работы дата-центров.
  • Низкая задержка сигнала, обеспечивающая высокую скорость обработки данных.

Data Embassy: юридический суверенитет для чужих данных

Одним из ключевых направлений развития цифровой инфраструктуры станет формат Data Embassy — новая модель доверия, позволяющая государствам размещать данные на территории Казахстана с сохранением полного юридического контроля.

«Это инструмент, который создаёт новые возможности для международного сотрудничества и цифровой безопасности», — отметил премьер.

Искусственный интеллект и отраслевые языковые модели

Следующим этапом станет создание ИИ-датасетов в ключевых секторах экономики и разработка отраслевых языковых моделей. Для этого правительство запускает меры поддержки компаний, работающих с промышленным интернетом вещей и системами сбора данных в реальном времени.

Важной частью экосистемы является Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане, объединяющий исследовательские лаборатории, акселераторы и образовательные программы. Центр становится точкой притяжения для технологических компаний и международных партнёров.

Развитие человеческого капитала и ИИ-университет

Премьер также напомнил, что развитие кадрового потенциала — один из приоритетов Президента. В рамках программы AI-Sana навыкам искусственного интеллекта уже обучены около одного миллиона казахстанцев. Строится полноценная образовательная экосистема:

  • Школьные центры TUMO.
  • Подготовка технологических предпринимателей.
  • Акселерационные программы совместно с Google for Startups.

В 2026 году в Казахстане будет создан ИИ-университет — центр подготовки специалистов нового поколения и международного научного сотрудничества.

0
3
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь