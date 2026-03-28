Подозреваемый в убийстве матери и дочери найден мертвым в Караганде

В Карагандинской области сотрудники криминальной полиции обнаружили тело 39-летнего мужчины, который числился подозреваемым по делу о двойном убийстве. По предварительной информации, мужчина покончил с собой, используя зарегистрированное на него оружие, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Обстоятельства происшествия уточняются

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что все детали и причины случившегося находятся на стадии выяснения. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия.

Напомним о деле

26 марта в квартире на улице Крылова в Караганде были обнаружены тела 38-летней женщины и ее 12-летней дочери с признаками насильственной смерти. После проведения первичных следственных действий личность подозреваемого была установлена, и он был объявлен в розыск.

Следствие продолжается

Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия, включая мотивы и возможные связи подозреваемого. Информации о других фигурантах дела на данный момент нет.