Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
29.03.2026, 10:08

Золотая ловушка: как ломбарды «сдают» своих клиентов в Казахстане

Непогашенные займы в ломбарде могут существенно снизить шансы на одобрение кредита или ипотеки, поясняют эксперты, сообщает Lada.kz. 

Фото: pitergolds.ru

Ломбардный заем и кредит: прямого запрета нет

Оформление займа в ломбарде само по себе не блокирует возможность получения банковского кредита. Однако финансовые организации учитывают подобные займы при оценке общей финансовой состоятельности клиента.

Как отмечают специалисты Fingramota.kz, ломбарды обязаны передавать данные о займах в кредитные бюро. Это объясняется тем, что займы предоставляются на условиях платности, срочности и возвратности, как и банковские кредиты или микрозаймы. В результате информация о займе фиксируется в кредитной истории и становится доступной банкам (БВУ) и микрофинансовым организациям (МФО) при рассмотрении заявок.

На что смотрят банки и МФО

При одобрении кредита финансовые организации учитывают:

  • кредитную историю заемщика;
  • уровень дохода;
  • текущую долговую нагрузку;
  • наличие просрочек по обязательствам.

Если у заемщика есть активный ломбардный заем, он включается в расчет долговой нагрузки наравне с другими кредитами. Особое внимание уделяется просрочкам: непогашенные вовремя займы могут существенно снизить вероятность одобрения кредита.

Последствия просрочек перед ломбардом

Если долг не погашен вовремя, ломбард обязан хранить заложенное имущество не менее 30 дней. В этот период заемщик может вернуть задолженность и забрать вещь. По истечении срока ломбард имеет право:

  • продать залог;
  • оформить заложенное имущество в собственность.

Закрытие обязательства фиксируется документально – актом продажи залога, справкой о погашении долга или решением о переходе имущества в собственность ломбарда.

Влияние на кредитную историю

Даже после погашения долга информация о займе сохраняется в кредитной истории. При этом:

  • если долг погашен без просрочек, влияние на кредитную репутацию минимальное;
  • при задержках платежей или частом использовании ломбардов информация воспринимается негативно.

Рекомендации для заемщиков

Чтобы ломбардный заем не стал препятствием при оформлении кредита, казахстанцам советуют:

  • своевременно погашать задолженность;
  • контролировать общую долговую нагрузку;
  • проверять свою кредитную историю;
  • не использовать ломбард как постоянный источник финансирования;
  • хранить документы о закрытии займа.
Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь