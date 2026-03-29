Золотая ловушка: как ломбарды «сдают» своих клиентов в Казахстане

Непогашенные займы в ломбарде могут существенно снизить шансы на одобрение кредита или ипотеки, поясняют эксперты, сообщает Lada.kz.

Ломбардный заем и кредит: прямого запрета нет

Оформление займа в ломбарде само по себе не блокирует возможность получения банковского кредита. Однако финансовые организации учитывают подобные займы при оценке общей финансовой состоятельности клиента.

Как отмечают специалисты Fingramota.kz, ломбарды обязаны передавать данные о займах в кредитные бюро. Это объясняется тем, что займы предоставляются на условиях платности, срочности и возвратности, как и банковские кредиты или микрозаймы. В результате информация о займе фиксируется в кредитной истории и становится доступной банкам (БВУ) и микрофинансовым организациям (МФО) при рассмотрении заявок.

На что смотрят банки и МФО

При одобрении кредита финансовые организации учитывают:

кредитную историю заемщика;

уровень дохода;

текущую долговую нагрузку;

наличие просрочек по обязательствам.

Если у заемщика есть активный ломбардный заем, он включается в расчет долговой нагрузки наравне с другими кредитами. Особое внимание уделяется просрочкам: непогашенные вовремя займы могут существенно снизить вероятность одобрения кредита.

Последствия просрочек перед ломбардом

Если долг не погашен вовремя, ломбард обязан хранить заложенное имущество не менее 30 дней. В этот период заемщик может вернуть задолженность и забрать вещь. По истечении срока ломбард имеет право:

продать залог;

оформить заложенное имущество в собственность.

Закрытие обязательства фиксируется документально – актом продажи залога, справкой о погашении долга или решением о переходе имущества в собственность ломбарда.

Влияние на кредитную историю

Даже после погашения долга информация о займе сохраняется в кредитной истории. При этом:

если долг погашен без просрочек, влияние на кредитную репутацию минимальное;

при задержках платежей или частом использовании ломбардов информация воспринимается негативно.

Рекомендации для заемщиков

Чтобы ломбардный заем не стал препятствием при оформлении кредита, казахстанцам советуют: