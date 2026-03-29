Золотая ловушка: как ломбарды «сдают» своих клиентов в Казахстане

Непогашенные займы в ломбарде могут существенно снизить шансы на одобрение кредита или ипотеки, поясняют эксперты, сообщает Lada.kz.
Оформление займа в ломбарде само по себе не блокирует возможность получения банковского кредита. Однако финансовые организации учитывают подобные займы при оценке общей финансовой состоятельности клиента.
Как отмечают специалисты Fingramota.kz, ломбарды обязаны передавать данные о займах в кредитные бюро. Это объясняется тем, что займы предоставляются на условиях платности, срочности и возвратности, как и банковские кредиты или микрозаймы. В результате информация о займе фиксируется в кредитной истории и становится доступной банкам (БВУ) и микрофинансовым организациям (МФО) при рассмотрении заявок.
При одобрении кредита финансовые организации учитывают:
Если у заемщика есть активный ломбардный заем, он включается в расчет долговой нагрузки наравне с другими кредитами. Особое внимание уделяется просрочкам: непогашенные вовремя займы могут существенно снизить вероятность одобрения кредита.
Если долг не погашен вовремя, ломбард обязан хранить заложенное имущество не менее 30 дней. В этот период заемщик может вернуть задолженность и забрать вещь. По истечении срока ломбард имеет право:
Закрытие обязательства фиксируется документально – актом продажи залога, справкой о погашении долга или решением о переходе имущества в собственность ломбарда.
Даже после погашения долга информация о займе сохраняется в кредитной истории. При этом:
Чтобы ломбардный заем не стал препятствием при оформлении кредита, казахстанцам советуют:
