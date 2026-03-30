Новости Актау и Мангыстау
Старые доллары в Казахстане теперь бесплатно: что нужно знать клиентам

Жители Казахстана стали чаще получать долларовые банкноты старых серий — выпуска 1996–2013 годов — из банкоматов. При попытке обменять такие купюры в кассах банков клиенты нередко сталкиваются с отказом или дополнительной комиссией, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: stock.adobe.com

Поводом для широкой дискуссии стала ситуация, когда представитель бизнес-сообщества получил в банкомате купюры 2006 года, а при обмене в том же банке с него потребовали плату. Случаи подобного рода активно обсуждались в социальных сетях.

Эксперты отметили, что ряд банков начал устанавливать разные условия для «старых» и «новых» долларов, что вызвало вопросы о законности такой практики.

Официальная позиция Национального банка Казахстана

Национальный банк Казахстана категорично заявил: взимание комиссий за «старые» доллары противоречит действующему законодательству.

  • Все долларовые банкноты, признанные законным платежным средством в США, должны приниматься банками без ограничений.
  • Год выпуска банкноты не может быть основанием для отказа в обмене или для дополнительной платы.
  • Разделение условий для «старых» и «новых» долларов является нарушением правил, и банки обязаны обслуживать клиентов на равных условиях.

Когда комиссия действительно допустима

В Нацбанке уточнили, что единственная ситуация, когда банк может взимать плату, — это обмен поврежденных банкнот:

  • Порванные, загрязненные или испорченные купюры.
  • Размер комиссии устанавливается банком, но не может превышать 10% от номинала.

Если банкнота целая и подлинная, любые дополнительные платежи незаконны. Клиент в таких случаях имеет право требовать бесплатного обслуживания.

Как действовать при отказе банка

Эксперты дают следующие рекомендации:

  1. Требовать письменное объяснение от банка для фиксации возможного нарушения.
  2. Сохранять чеки, а также делать фото или видео, которые могут понадобиться при подаче жалобы.
  3. Обращаться с жалобой в территориальные подразделения Национального банка.

В Нацбанке отмечают, что такие случаи пока не носят массового характера, но продолжают фиксироваться по всей стране.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь