Старые доллары в Казахстане теперь бесплатно: что нужно знать клиентам

Жители Казахстана стали чаще получать долларовые банкноты старых серий — выпуска 1996–2013 годов — из банкоматов. При попытке обменять такие купюры в кассах банков клиенты нередко сталкиваются с отказом или дополнительной комиссией, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
Поводом для широкой дискуссии стала ситуация, когда представитель бизнес-сообщества получил в банкомате купюры 2006 года, а при обмене в том же банке с него потребовали плату. Случаи подобного рода активно обсуждались в социальных сетях.
Эксперты отметили, что ряд банков начал устанавливать разные условия для «старых» и «новых» долларов, что вызвало вопросы о законности такой практики.
Национальный банк Казахстана категорично заявил: взимание комиссий за «старые» доллары противоречит действующему законодательству.
В Нацбанке уточнили, что единственная ситуация, когда банк может взимать плату, — это обмен поврежденных банкнот:
Если банкнота целая и подлинная, любые дополнительные платежи незаконны. Клиент в таких случаях имеет право требовать бесплатного обслуживания.
Эксперты дают следующие рекомендации:
В Нацбанке отмечают, что такие случаи пока не носят массового характера, но продолжают фиксироваться по всей стране.
Комментарии0 комментарий(ев)