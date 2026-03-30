Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.03.2026, 09:40

Казахстанцы попали под арест после крупной драки в российском вахтовом посёлке

Новости Казахстана 0 841

28 марта 2026 года сотрудники Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге провели встречи с гражданами Республики Казахстан, работающими в вахтовом посёлке Усть-Луга. Среди них были и те, кто оказался задержан после бытового конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: МИД РК
Консулы проверили состояние задержанных, предоставили им необходимую консульско-правовую поддержку и убедились, что никто из казахстанцев не пострадал и не требует медицинской помощи.

Масштаб инцидента и меры правосудия

Изначально в беспорядках участвовало несколько сотен человек. В результате оперативного вмешательства правоохранительных органов более 30 участников инцидента (граждан разных стран) были задержаны. После первичного следствия большинство из них были отпущены.

Суд признал некоторых участников административно виновными, назначив арест на 10 суток, включая нескольких граждан Казахстана. Ещё трое казахстанцев остаются под следствием, где им предстоит пройти дальнейшие процедуры.

Встреча сторон конфликта и профилактические меры

Кроме работы с задержанными, дипломаты провели встречу непосредственно в вахтовом посёлке. В ней участвовали:

  • представители работников предприятия (рабочие и прорабы),
  • сотрудники российских правоохранительных органов,
  • руководство компании-работодателя,
  • представители охранного агентства.

Обсуждение проходило в конструктивном ключе. Главной темой стали причины конфликта и меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Ситуация в посёлке и дальнейшее расследование

На текущий момент обстановка в вахтовом посёлке спокойная. Следственные мероприятия продолжаются, и по их итогам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

Усть-Луга — это посёлок с населением около 15 тыс. человек, где проживают вахтовики разных подрядных организаций, задействованные в строительстве одного из крупнейших экспортных портов России.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь