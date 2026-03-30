Казахстанцы попали под арест после крупной драки в российском вахтовом посёлке

28 марта 2026 года сотрудники Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге провели встречи с гражданами Республики Казахстан, работающими в вахтовом посёлке Усть-Луга. Среди них были и те, кто оказался задержан после бытового конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Консулы проверили состояние задержанных, предоставили им необходимую консульско-правовую поддержку и убедились, что никто из казахстанцев не пострадал и не требует медицинской помощи.
Изначально в беспорядках участвовало несколько сотен человек. В результате оперативного вмешательства правоохранительных органов более 30 участников инцидента (граждан разных стран) были задержаны. После первичного следствия большинство из них были отпущены.
Суд признал некоторых участников административно виновными, назначив арест на 10 суток, включая нескольких граждан Казахстана. Ещё трое казахстанцев остаются под следствием, где им предстоит пройти дальнейшие процедуры.
Кроме работы с задержанными, дипломаты провели встречу непосредственно в вахтовом посёлке.
Обсуждение проходило в конструктивном ключе. Главной темой стали причины конфликта и меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
На текущий момент обстановка в вахтовом посёлке спокойная. Следственные мероприятия продолжаются, и по их итогам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.
Усть-Луга — это посёлок с населением около 15 тыс. человек, где проживают вахтовики разных подрядных организаций, задействованные в строительстве одного из крупнейших экспортных портов России.
