Казахстанцы попали под арест после крупной драки в российском вахтовом посёлке

28 марта 2026 года сотрудники Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге провели встречи с гражданами Республики Казахстан, работающими в вахтовом посёлке Усть-Луга. Среди них были и те, кто оказался задержан после бытового конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: МИД РК

Консулы проверили состояние задержанных, предоставили им необходимую консульско-правовую поддержку и убедились, что никто из казахстанцев не пострадал и не требует медицинской помощи.

Масштаб инцидента и меры правосудия

Изначально в беспорядках участвовало несколько сотен человек. В результате оперативного вмешательства правоохранительных органов более 30 участников инцидента (граждан разных стран) были задержаны. После первичного следствия большинство из них были отпущены.

Суд признал некоторых участников административно виновными, назначив арест на 10 суток, включая нескольких граждан Казахстана. Ещё трое казахстанцев остаются под следствием, где им предстоит пройти дальнейшие процедуры.

Встреча сторон конфликта и профилактические меры

Кроме работы с задержанными, дипломаты провели встречу непосредственно в вахтовом посёлке. В ней участвовали:

представители работников предприятия (рабочие и прорабы),

сотрудники российских правоохранительных органов,

руководство компании-работодателя,

представители охранного агентства.

Обсуждение проходило в конструктивном ключе. Главной темой стали причины конфликта и меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Ситуация в посёлке и дальнейшее расследование

На текущий момент обстановка в вахтовом посёлке спокойная. Следственные мероприятия продолжаются, и по их итогам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

Усть-Луга — это посёлок с населением около 15 тыс. человек, где проживают вахтовики разных подрядных организаций, задействованные в строительстве одного из крупнейших экспортных портов России.