Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Авторизоваться Войти
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.03.2026, 10:49

«Казахмыс» ставит жизнь выше прибыли: новая эра промышленной безопасности на 2026-2028 годы

Новости Казахстана 0 401

В Группе компаний Казахмыс состоялась масштабная стратегическая сессия, посвящённая трансформации промышленной безопасности и охраны труда на период 2026–2028 годов. Заседание прошло под председательством Председателя Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслана Өскенәлі, который акцентировал внимание на том, что сохранение жизни и здоровья работников остаётся безусловным приоритетом компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на KAZAKHMYS.

Безопасность превыше всего

В своём вступительном слове Председатель Правления подчеркнул, что никакие производственные планы не могут реализовываться ценой рисков для сотрудников. «Промышленная безопасность — наш приоритет номер один, а исключение инцидентов со смертельными последствиями — ключевая задача. Производственные цели достигаются только при строгом соблюдении всех норм и стандартов безопасности», — заявил Руслан Өскенәлі.

По его словам, компания усиливает управленческую дисциплину и выстраивает единый контур управления безопасностью. В рамках новой стратегии создаётся центральный комитет по технике безопасности, а ответственность за исполнение решений закрепляется на всех уровнях управления. Особое внимание уделяется ежедневной практике: каждая операция, каждое решение на производстве должны соответствовать установленным требованиям безопасности.

Международный опыт и комплексный подход

В обсуждении стратегии приняли участие члены Правления, руководители производственных филиалов, технические эксперты, а также консультанты международной компании JMJ Associates. Подготовка стратегии осуществлялась блоком охраны труда под руководством Управляющего директора по охране труда Жанбека Есмаханова.

В ходе работы проведена комплексная оценка действующей системы промышленной безопасности и охраны труда, включая внутренний аудит и независимое исследование с участием международных специалистов. По итогам анализа были выделены ключевые направления трансформации, направленные на повышение уровня защиты сотрудников и внедрение современных стандартов безопасности.

Стратегическая сессия как площадка согласования

Сессия стала логическим продолжением подготовительной работы: она объединила руководителей компании для согласования подходов к реализации стратегии на уровне всех производственных подразделений. Обсуждались вопросы внедрения новых процедур, усиления контроля и механизмов ответственности, а также интеграции международного опыта в корпоративные стандарты.

Представители компании подчеркнули, что новая стратегия безопасности не является формальной инициативой, а предполагает глубокие изменения в управлении, организационной культуре и ежедневной практике на всех уровнях предприятия.

«Компромиссов в вопросах жизни и здоровья работников быть не может», — резюмировал Руслан Өскенәлі, подтверждая, что Казахмыс готов к новой фазе трансформации, где промышленная дисциплина и безопасность станут краеугольными принципами всей деятельности компании.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь