«Казахмыс» ставит жизнь выше прибыли: новая эра промышленной безопасности на 2026-2028 годы

В Группе компаний Казахмыс состоялась масштабная стратегическая сессия, посвящённая трансформации промышленной безопасности и охраны труда на период 2026–2028 годов. Заседание прошло под председательством Председателя Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслана Өскенәлі , который акцентировал внимание на том, что сохранение жизни и здоровья работников остаётся безусловным приоритетом компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на KAZAKHMYS.

Безопасность превыше всего

В своём вступительном слове Председатель Правления подчеркнул, что никакие производственные планы не могут реализовываться ценой рисков для сотрудников. «Промышленная безопасность — наш приоритет номер один, а исключение инцидентов со смертельными последствиями — ключевая задача. Производственные цели достигаются только при строгом соблюдении всех норм и стандартов безопасности», — заявил Руслан Өскенәлі.

По его словам, компания усиливает управленческую дисциплину и выстраивает единый контур управления безопасностью. В рамках новой стратегии создаётся центральный комитет по технике безопасности, а ответственность за исполнение решений закрепляется на всех уровнях управления. Особое внимание уделяется ежедневной практике: каждая операция, каждое решение на производстве должны соответствовать установленным требованиям безопасности.

Международный опыт и комплексный подход

В обсуждении стратегии приняли участие члены Правления, руководители производственных филиалов, технические эксперты, а также консультанты международной компании JMJ Associates. Подготовка стратегии осуществлялась блоком охраны труда под руководством Управляющего директора по охране труда Жанбека Есмаханова.

В ходе работы проведена комплексная оценка действующей системы промышленной безопасности и охраны труда, включая внутренний аудит и независимое исследование с участием международных специалистов. По итогам анализа были выделены ключевые направления трансформации, направленные на повышение уровня защиты сотрудников и внедрение современных стандартов безопасности.

Стратегическая сессия как площадка согласования

Сессия стала логическим продолжением подготовительной работы: она объединила руководителей компании для согласования подходов к реализации стратегии на уровне всех производственных подразделений. Обсуждались вопросы внедрения новых процедур, усиления контроля и механизмов ответственности, а также интеграции международного опыта в корпоративные стандарты.

Представители компании подчеркнули, что новая стратегия безопасности не является формальной инициативой, а предполагает глубокие изменения в управлении, организационной культуре и ежедневной практике на всех уровнях предприятия.