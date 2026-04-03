Что происходит с денежными переводами из Казахстана

Объем денежных переводов из Казахстана в Китай через международные системы резко сократился и в феврале достиг самого низкого уровня за последние шесть лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Data Hub .

В феврале 2026 года объем денежных переводов из Казахстана в Китай через системы международных денежных переводов составил 711,8 млн тенге. Это стало самым низким показателем за последние шесть лет — как в номинальном выражении, так и с учетом инфляции.

По данным аналитиков, в годовом выражении объем отправлений сократился на 29% в текущих ценах, а в реальном выражении — сразу на 37%. Такая динамика указывает не только на краткосрочное снижение активности, но и на более устойчивый спад интереса к данному направлению.

Почему снизились переводы в Китай

Одной из ключевых причин эксперты называют сезонный фактор. Февраль традиционно считается менее активным месяцем для международных денежных переводов. Однако в случае с Китаем дополнительное влияние оказал и праздничный календарь.

Речь идет о Китайском Новом годе, который сопровождается продолжительными выходными и временным снижением деловой активности. В 2026 году праздничный период пришелся на вторую половину февраля и начало марта, что также могло сказаться на объемах переводов.

Кроме того, аналитики отмечают, что интерес к переводу средств в Китай через традиционные платежные системы снижается уже не первый год.

Китай остается неосновным направлением для переводов

Несмотря на масштаб торговых и деловых связей между Казахстаном и Китаем, само направление денежных переводов через международные системы по-прежнему занимает скромную долю в общей структуре.

По итогам 2025 года на Китай пришлось лишь около 3% от всех средств, отправленных из Казахстана за рубеж через подобные сервисы. Это говорит о том, что для частных переводов китайское направление остается скорее второстепенным, чем массовым.

Эксперты полагают, что часть переводов могла сместиться в сторону альтернативных финансовых инструментов, включая банковские переводы, цифровые сервисы и другие каналы расчетов, которые не попадают в статистику систем международных денежных переводов.

На фоне спада переводов в Китай выросли отправления в Россию

Наиболее заметным контрастом на этом фоне выглядит ситуация с Россией. Именно она продолжает оставаться главным направлением для денежных переводов из Казахстана.

По итогам февраля объем переводов в Россию достиг 19,4 млрд тенге, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля России в общей структуре международных переводов составила около 31%, что значительно превышает показатели других стран.

Таким образом, пока переводы в Китай снижаются, российское направление, напротив, демонстрирует рост и устойчивый спрос.

Общий объем переводов за рубеж также сократился

Снижение активности затронуло не только китайское направление. В целом объем денежных переводов из Казахстана за границу через международные системы в феврале также уменьшился.

Совокупный показатель составил 42,2 млрд тенге. Это на 6% меньше в номинальном выражении по сравнению с прошлым годом. Если учитывать инфляцию, спад оказался еще более заметным — 16%.

Такая динамика может свидетельствовать о постепенном изменении потребительского поведения, а также о перераспределении денежных потоков между разными инструментами перевода.

Популярность переводов в Китай снижается уже несколько лет

Аналитики обращают внимание, что ослабление китайского направления не является разовым явлением. По их оценке, этот тренд формируется уже на протяжении нескольких лет.

Если сравнивать текущие показатели с 2017 годом, то доля Китая в структуре международных переводов из Казахстана сократилась почти в три раза. При этом реальные объемы отправлений продолжают снижаться, что подтверждает постепенное ослабление интереса к этому каналу.

Эксперты не исключают, что все больше отправителей выбирают иные способы перевода средств, особенно если речь идет о коммерческих, семейных или образовательных платежах.

Рынок переводов возвращается к уровням ниже допандемийных

В более широком контексте аналитики отмечают, что после всплеска активности в 2020–2022 годах рынок международных денежных переводов в Казахстане постепенно возвращается к более сдержанным значениям.

По сути, после пикового периода, связанного с изменениями в миграции, деловой активности и трансграничных расчетах, общий объем переводов снова опустился ниже допандемийных ориентиров.

Это может означать, что рынок проходит этап нормализации, а часть прежних финансовых потоков перераспределяется между другими каналами.

Какие системы переводов используют казахстанцы

Основными инструментами для отправки денег за границу по-прежнему остаются международные системы денежных переводов, среди которых:

«Золотая Корона» ,

, Western Union ,

, MoneyGram ,

, и другие сервисы.

Наибольшая доля операций в феврале пришлась именно на «Золотую Корону». Через эту систему было отправлено около 82% всех международных переводов из Казахстана.

Это подтверждает, что рынок по-прежнему остается достаточно концентрированным, а пользователи чаще всего выбирают уже привычные и доступные сервисы.

Что показывает текущая статистика

Свежие данные указывают на сразу несколько важных тенденций:

переводы в Китай продолжают терять позиции ;

; Россия сохраняет статус главного направления ;

; общий объем международных переводов из Казахстана снижается ;

; рынок постепенно уходит от пиковых значений последних лет;

часть пользователей, вероятно, переходит на альтернативные способы перевода денег.

Таким образом, февральская статистика отражает не только сезонные колебания, но и долгосрочные изменения в структуре трансграничных переводов из Казахстана.