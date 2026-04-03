Для Казахстана заново пересчитали доллар и тенге: что изменилось

Аналитики пересмотрели ожидания по курсу доллара в Казахстане и допустили более сильный сценарий для тенге. Поводом для такого прогноза стали устойчивые цены на нефть, замедление инфляции и в целом позитивные ожидания по экономике, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Экономика Казахстана показывает рост, но без ощутимого эффекта для населения

Свежая оценка экспертов показала, что состояние казахстанской экономики по-прежнему воспринимается неоднозначно. Несмотря на положительные макроэкономические сигналы, участники рынка пока не пришли к единому мнению о том, в какой фазе сейчас находится экономический цикл страны.

Согласно опросу Strategy&, входящей в структуру PwC, оценки распределились почти поровну. Часть экспертов считает, что экономика продолжает расти, другие полагают, что она уже приблизилась к пику, а еще значительная доля специалистов не исключает замедления.

При этом сами ожидания по валовому внутреннему продукту остаются в целом оптимистичными. Более половины опрошенных ожидают рост экономики в пределах 5–10% в течение ближайших 12 месяцев. Еще около трети прогнозируют более умеренное расширение — в диапазоне 2–5%.

Однако за позитивной статистикой сохраняется важная проблема: рост экономики не всегда отражается на реальных доходах населения. Иначе говоря, макроэкономические показатели могут улучшаться, но на уровне повседневных расходов и покупательской способности граждан этот рост ощущается значительно слабее.

Нефть по-прежнему поддерживает тенге, но не обещает резкого укрепления

Одним из ключевых факторов для курса национальной валюты остается ситуация на нефтяном рынке. Для Казахстана, чья экономика по-прежнему сильно зависит от сырьевого сектора, динамика нефти напрямую влияет на устойчивость тенге.

По оценкам аналитиков, в течение ближайшего года стоимость нефти марки Brent, вероятнее всего, будет находиться в пределах 56–75 долларов за баррель. На этот диапазон будут влиять сразу несколько факторов — геополитическая обстановка, решения стран ОПЕК+, а также темпы мирового спроса.

Для тенге это означает сохранение определенной опоры. Высокие или стабильные нефтяные котировки способны сдерживать чрезмерное ослабление национальной валюты. Однако эксперты не ожидают, что именно нефть станет источником мощного укрепления курса. Скорее речь идет о поддержке и стабилизации, чем о сильном восходящем импульсе.

Валютный прогноз изменился: в расчетах появился более крепкий тенге

Главное изменение в новых ожиданиях связано именно с курсом доллара. Если раньше оценки по тенге были более осторожными, то теперь аналитики допустили более сильный сценарий для национальной валюты.

Согласно данным Strategy&, медианное значение минимального прогноза по курсу доллара на горизонте года опустилось до 500 тенге. При этом верхняя граница ожиданий по-прежнему остается вблизи 555 тенге за доллар.

Таким образом, аналитики формируют базовый валютный коридор в диапазоне 500–555 тенге за доллар.

Само появление уровня 500 тенге в прогнозах уже выглядит важным сигналом. Это означает, что часть рынка стала допускать сценарий, при котором национальная валюта будет чувствовать себя увереннее, чем предполагалось ранее.

И хотя такой прогноз нельзя назвать радикально оптимистичным, он все же говорит о некотором смягчении ожиданий по доллару и более благоприятном взгляде на перспективы тенге.

Остальной рынок пока смотрит на курс более сдержанно

Несмотря на появление более сильного сценария для тенге, другие оценки остаются заметно осторожнее. Это показывает, что единое мнение по валютному рынку пока не сформировалось, а большинство участников все еще закладывают умеренно слабый курс национальной валюты в более длинной перспективе.

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, краткосрочные ожидания находятся на уровне около 508,2 тенге за доллар. Если смотреть на горизонт в один год, прогноз становится менее оптимистичным — около 542 тенге за доллар.

Собственный ориентир сохраняет и Национальный банк Казахстана. По его оценкам, средний курс на 2026 год может составить примерно 535 тенге за доллар. В дальнейшем регулятор допускает постепенное движение курса выше — до 555 тенге и затем до 578 тенге в последующие годы.

Именно поэтому новый прогноз от аналитиков выглядит скорее как более позитивный вариант развития событий, но не как сигнал к кардинальному пересмотру всех рыночных ожиданий.

Что будет влиять на тенге в ближайшие месяцы

В Национальном банке Казахстана ранее отмечали, что краткосрочная динамика тенге будет зависеть сразу от нескольких факторов. Речь идет не только о нефти или глобальной экономике, но и о внутренней рыночной конъюнктуре.

Среди основных факторов, которые могут влиять на курс в ближайшей перспективе, выделяются:

ожидания участников валютного рынка;

квартальные налоговые выплаты;

ситуация на мировых финансовых площадках;

геополитические риски;

поведение экспортной выручки и спроса на валюту.

При этом Нацбанк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования, что означает отсутствие жестко фиксированного курса и сохранение высокой чувствительности тенге к внешним и внутренним экономическим сигналам.

Инфляция остается проблемой, несмотря на более устойчивый курс

Даже если тенге в ближайшие месяцы покажет большую устойчивость, это не означает автоматического снижения ценового давления в экономике. Инфляция по-прежнему остается одним из главных рисков для Казахстана.

По оценкам Strategy&, большинство экспертов — около 71% — ожидают, что инфляция будет держаться на уровне 10% в годовом выражении. Это по-прежнему достаточно высокий показатель, который оказывает давление и на потребительский рынок, и на денежно-кредитную политику.

На этом фоне сохраняется и высокая базовая ставка. По ожиданиям аналитиков, она может находиться вблизи 16%. Такой уровень отражает стремление сдержать рост цен и ограничить инфляционные риски, даже если это создает дополнительную нагрузку для кредитования и деловой активности.

Именно поэтому ситуация с курсом доллара и тенге не может рассматриваться отдельно от общей экономической картины. Валютный рынок, инфляция, нефть и ставка сегодня остаются тесно связанными между собой.

Что означает новый прогноз для Казахстана

Новый прогноз по доллару не говорит о резком развороте валютного рынка, но все же фиксирует важную перемену в настроениях аналитиков. Если раньше ожидания были в основном связаны с дальнейшим ослаблением тенге, то теперь рынок допускает и более устойчивый сценарий.

Поддержку этому дают сразу несколько факторов: стабильные нефтяные цены, более спокойная инфляционная динамика и умеренно позитивный взгляд на рост экономики.

Однако говорить о полноценном укреплении тенге пока преждевременно. Слишком многое по-прежнему зависит от внешней конъюнктуры, политики мировых центробанков, нефтяного рынка и геополитики.

На этом фоне наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором тенге сохранит относительную устойчивость, но останется в пределах широкого и чувствительного к внешним шокам диапазона.