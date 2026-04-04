Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.04.2026, 09:19

Как казахстанцам оспорить штраф за нарушение ПДД: пошаговая инструкция

Новости Казахстана

Штраф за нарушение правил дорожного движения в Казахстане можно обжаловать, если водитель считает его ошибочным или необоснованным. В МВД разъяснили, в каких случаях это возможно и какие шаги нужно предпринять для подачи жалобы, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Казахстанцы имеют право оспорить штраф за нарушение правил дорожного движения, если считают, что постановление было вынесено ошибочно. Как пояснили в Министерстве внутренних дел, порядок обжалования административных штрафов предусмотрен главой 44 Кодекса об административных правонарушениях.

Подать жалобу можно как в бумажном виде, так и онлайн – через раздел «Закон и порядок» в мобильном приложении или на сайте Qamqor.gov.kz, а также с помощью сервиса E-өтініш.

В каких случаях штраф можно оспорить

Основанием для подачи жалобы могут быть разные обстоятельства. В частности, обжаловать постановление можно, если:

  • камера зафиксировала нарушение в другом месте или в другое время;
  • в постановлении указаны неверные данные автомобиля;
  • дорожный знак отсутствовал или был плохо виден;
  • нарушение было вынужденным, например, при объезде места ДТП.

С чего начать процедуру

Первым шагом является получение постановления о штрафе. Именно с этого момента начинает отсчитываться срок, в течение которого можно подать жалобу.

В тексте обращения необходимо указать:

  • свои личные данные;
  • номер и дату постановления;
  • наименование органа, который вынес штраф;
  • причины, по которым вы не согласны с решением;
  • требование, например, отменить штраф.

Как подать жалобу

Подать обращение можно двумя способами:

  • лично или в бумажном виде;
  • онлайн через портал Qamqor.gov.kz или сервис E-өтініш.

Если жалоба подается в электронном формате, необходимо выполнить несколько шагов:

  • пройти авторизацию с помощью ЭЦП;
  • найти свое дело по номеру;
  • заполнить соответствующую форму;
  • прикрепить доказательства;
  • отправить заявление.

Сроки подачи и возможный результат

Жалобу необходимо подать в течение 10 дней после получения постановления. Если этот срок был пропущен по уважительной причине, его могут восстановить.

После рассмотрения обращения уполномоченный орган может принять одно из нескольких решений:

  • оставить постановление без изменений;
  • изменить его;
  • либо полностью отменить штраф.
