В школах Астаны с 1 апреля обновили меню: ученикам будут подавать бешбармак

Новости Казахстана

В государственных школах Астаны с 1 апреля начали действовать обновленные стандарты питания. В школьное меню включили больше полезных продуктов, исключили фастфуд и колбасные изделия, а также ввели национальный компонент – один раз в неделю детям будут подавать бешбармак. Об этом Lada.kz сообщили в столичном акимате.

Фото: акимат города Астаны

В государственных общеобразовательных организациях Астаны с 1 апреля вступило в силу обновленное школьное меню. Как сообщили на официальном сайте акимата столицы, изменения направлены на укрепление здоровья учащихся и формирование у детей культуры правильного питания.

Обновление стало возможным после введения в действие нового стандарта школьного питания, который был разработан совместно Министерством просвещения и Министерством здравоохранения Казахстана. При его подготовке учитывались возрастные особенности школьников, физиологические потребности детского организма, а также современные подходы в области нутрициологии.

Кроме того, к разработке стандарта были привлечены эксперты Казахской академии питания, которые представили научно обоснованные рекомендации по составу рациона.

Что изменилось в школьном рационе

Одной из ключевых особенностей нового меню стала его сбалансированность и повышение пищевой ценности. В рационе школьников увеличили долю:

  • мяса;
  • рыбы;
  • птицы;
  • молочных продуктов;
  • свежих овощей;
  • фруктов.

Ожидается, что такой подход позволит обеспечить детей необходимыми белками, витаминами и микроэлементами, которые особенно важны в период роста и обучения.

Какие продукты исключили

Одновременно с этим из школьного питания убрали продукты, которые могут негативно сказаться на здоровье детей.

В частности, в обновленном меню больше не предусмотрены:

  • блюда с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров;
  • колбасные изделия;
  • фастфуд, включая пиццу и хот-доги;
  • соки с добавленным сахаром;
  • спреды;
  • продукты с консервантами.

Таким образом, акцент в школьном питании смещен в сторону более натуральных и полезных продуктов.

Что теперь будут подавать детям

Новое меню включает горячие блюда из мяса, рыбы или птицы. Также в школьном питании теперь шире используются:

  • цельнозерновые культуры;
  • овощи;
  • фрукты;
  • молочная продукция.

Как отмечается, такой подход должен не только улучшить рацион школьников, но и способствовать формированию устойчивых привычек здорового питания с раннего возраста.

В школах появится национальный компонент

Отдельным направлением стало внедрение в школьное питание элементов национальной кухни. В Астане эта инициатива реализуется в рамках проекта «Национальная школьная столовая».

В рамках этой программы школьников планируют знакомить с традиционными блюдами казахской кухни. В частности, один раз в неделю учащимся будут подавать бешбармак.

Предполагается, что такая мера поможет не только разнообразить рацион, но и познакомить детей с национальными гастрономическими традициями.

Кто будет следить за новым меню

Контроль за соблюдением обновленного рациона организован сразу на нескольких уровнях. Ответственность за выполнение новых требований возложена на администрации школ, а координацию осуществляет Управление образования города Астаны.

Кроме того, мониторинг школьного питания ведут бракеражные комиссии, в состав которых входят в том числе представители родительской общественности.

Почему это считают важной реформой

В целом обновление школьного меню рассматривается как одна из значимых реформ в системе образования. Власти считают, что это системная мера, направленная не только на улучшение здоровья учащихся, но и на повышение качества образовательной среды в школах.

Ожидается, что новые стандарты питания будут способствовать снижению доли вредной пищи в рационе детей, формированию полезных пищевых привычек и более ответственному отношению к вопросам здоровья с раннего возраста.

