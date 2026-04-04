Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
04.04.2026, 12:17

Программу дешевого жилья для молодежи закрывают в Казахстане

Новости Казахстана 0 516

В Казахстане прекращается программа арендного жилья без права выкупа для молодых специалистов. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Казахстане завершает работу программа арендного жилья без права выкупа, рассчитанная на работающую молодежь. Ранее эта инициатива действовала в Астане, Алматы и Шымкенте и была направлена на то, чтобы молодые специалисты могли арендовать квартиру по доступной цене, закрепиться на работе и со временем накопить средства на собственное жилье.

Стоимость аренды в рамках программы колебалась от 5 до 15 тысяч тенге в месяц, что делало ее одной из самых доступных для молодежи. За время существования программы ею воспользовались более 10 тысяч человек. Первоначально квартиры предоставлялись на пять лет, а с 2023 года срок аренды сократили до трех лет. При этом выкуп жилья по условиям программы не предусматривался, что вызывало недовольство части участников.

Мы понимаем, что у отдельных участников возникло желание сохранить квартиры за собой. Но государственные решения должны опираться на закон и равные правила для всех: если в договоре и правилах не предусмотрен выкуп, то изменить это «точечно» – значит создать исключение, которое будет несправедливым по отношению к другим гражданам и участникам программ, - сообщила она.

Она подчеркнула, что поддержка молодежи в жилищной сфере не прекращается. Сейчас вместе с Отбасы банком в 17 регионах страны действуют льготные ипотечные программы, благодаря которым жилье уже приобрели около 12 тысяч молодых специалистов, более 1,6 тысячи из которых ранее участвовали в программе арендного жилья.

Кроме того, молодые граждане могут претендовать на квартиры по программам «Отау», «Наурыз» и «Наурыз Жумыскер». По данным министра, 62% всех одобренных заявок по этим направлениям приходится на казахстанцев младше 35 лет.

Закрытие программы связано с изменениями в законодательстве: после принятия нового Строительного кодекса часть приказов, на основании которых предоставлялось арендное жилье, утратила силу. В связи с этим программу было решено упразднить.

Те, кто уже проживает в квартирах по этой программе, смогут оставаться в них до окончания срока договора. Решение о дальнейшей судьбе освободившегося жилья будут принимать местные акиматы.

Для получения подробной информации участникам программы рекомендуется обращаться в местные акиматы и в Отбасы банк.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь