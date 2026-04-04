Программу дешевого жилья для молодежи закрывают в Казахстане

В Казахстане прекращается программа арендного жилья без права выкупа для молодых специалистов. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает Lada.kz .

В Казахстане завершает работу программа арендного жилья без права выкупа, рассчитанная на работающую молодежь. Ранее эта инициатива действовала в Астане, Алматы и Шымкенте и была направлена на то, чтобы молодые специалисты могли арендовать квартиру по доступной цене, закрепиться на работе и со временем накопить средства на собственное жилье.

Стоимость аренды в рамках программы колебалась от 5 до 15 тысяч тенге в месяц, что делало ее одной из самых доступных для молодежи. За время существования программы ею воспользовались более 10 тысяч человек. Первоначально квартиры предоставлялись на пять лет, а с 2023 года срок аренды сократили до трех лет. При этом выкуп жилья по условиям программы не предусматривался, что вызывало недовольство части участников.

Мы понимаем, что у отдельных участников возникло желание сохранить квартиры за собой. Но государственные решения должны опираться на закон и равные правила для всех: если в договоре и правилах не предусмотрен выкуп, то изменить это «точечно» – значит создать исключение, которое будет несправедливым по отношению к другим гражданам и участникам программ, - сообщила она.

Она подчеркнула, что поддержка молодежи в жилищной сфере не прекращается. Сейчас вместе с Отбасы банком в 17 регионах страны действуют льготные ипотечные программы, благодаря которым жилье уже приобрели около 12 тысяч молодых специалистов, более 1,6 тысячи из которых ранее участвовали в программе арендного жилья.

Кроме того, молодые граждане могут претендовать на квартиры по программам «Отау», «Наурыз» и «Наурыз Жумыскер». По данным министра, 62% всех одобренных заявок по этим направлениям приходится на казахстанцев младше 35 лет.

Закрытие программы связано с изменениями в законодательстве: после принятия нового Строительного кодекса часть приказов, на основании которых предоставлялось арендное жилье, утратила силу. В связи с этим программу было решено упразднить.

Те, кто уже проживает в квартирах по этой программе, смогут оставаться в них до окончания срока договора. Решение о дальнейшей судьбе освободившегося жилья будут принимать местные акиматы.

Для получения подробной информации участникам программы рекомендуется обращаться в местные акиматы и в Отбасы банк.