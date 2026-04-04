Мошенники запугивают казахстанцев фейковыми сообщениями «о вызове в суд»

В социальных сетях распространяются фальшивые сообщения и ссылки «о вызове в суд». Как пояснили в прокуратуре области Абай, это – новый способ интернет-мошенников, передает Lada.kz .

Мошенники связываются с гражданами через мессенджеры, SMS или электронную почту, представляясь сотрудниками суда или других государственных органов.

В сообщении говорится: «вы должны явиться на судебное заседание», «в случае неявки вас оштрафуют», «если хотите решить вопрос до суда – свяжитесь по указанному номеру», после чего просят перейти по специальной ссылке. Эти ссылки ведут на поддельные сайты. Они оформлены под официальные порталы. На них у пользователя запрашивают личные данные, включая ИИН, данные банковской карты и SMS-коды. Ввод такой информации дает мошенникам доступ к вашим финансам, - сообщили в ведомстве.

В департаменте полиции предупреждают:

государственные органы не отправляют подозрительные ссылки;

вызов в суд направляется только официальным способом;

не переходите по неизвестным ссылкам.

Меры безопасности: