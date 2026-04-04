Казахстан оказался среди государств с минимальным уровнем террористической угрозы по итогам Глобального индекса терроризма (GTI) за 2026 год, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Казахстан вошел в число самых безопасных стран мира по уровню террористической угрозы. Такие данные содержатся в Глобальном индексе терроризма (GTI) за 2026 год, который ежегодно публикует Institute for Economics & Peace. Согласно методологии исследования, индекс оценивает 163 страны по уровню воздействия терроризма, а шкала варьируется от 0 до 10, где ноль означает отсутствие влияния террористической активности.

По данным GTI, в 2026 году Казахстан получил минимальный показатель – 0.000. Это означает, что страна отнесена к числу государств с практически отсутствующим риском террористических инцидентов. Такой же нулевой показатель, как сообщается, получили также Кыргызстан, Туркменистан и Молдова.

В международном исследовании отмечается, что высокий уровень безопасности обеспечивается не одним фактором, а совокупностью мер. Речь идет о системной профилактике угроз, работе силовых и специальных служб, а также координации с международными партнерами. Авторы индекса подчеркивают, что во многих странах снижение террористической угрозы связано с более эффективным мониторингом рисков и усилением превентивных механизмов.

Отдельное внимание, как указывают эксперты, уделяется защите стратегически важных объектов. В подобных оценках учитываются меры безопасности на транспортной и энергетической инфраструктуре, в том числе на объектах гражданской авиации, железнодорожных узлах и предприятиях, имеющих критическое значение для функционирования страны. Кроме того, важную роль играет регулярная отработка сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации и трансграничное взаимодействие в сфере безопасности.

Среди факторов устойчивости также выделяется профилактика радикализации, особенно в молодежной среде. В современных условиях особое значение приобретает работа с информационной безопасностью, противодействием экстремистской пропаганде и дезинформации в цифровом пространстве. По оценке авторов GTI, именно раннее предупреждение и просветительская работа становятся одним из ключевых элементов национальной безопасности.

В целом, согласно отчету, Казахстан сохраняет позиции одной из наиболее безопасных стран не только в регионе, но и в глобальном сравнении по уровню террористической угрозы. При этом международные аналитики подчеркивают, что на фоне нестабильной мировой обстановки государства продолжают усиливать меры защиты и повышать уровень готовности к потенциальным вызовам.