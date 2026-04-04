18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.46
543.1
5.86
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.04.2026, 15:11

Казахстан вошел в число самых безопасных стран мира по уровню террористической угрозы

Новости Казахстана 0 487

Казахстан оказался среди государств с минимальным уровнем террористической угрозы по итогам Глобального индекса терроризма (GTI) за 2026 год, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Pixabay
Казахстан вошел в число самых безопасных стран мира по уровню террористической угрозы. Такие данные содержатся в Глобальном индексе терроризма (GTI) за 2026 год, который ежегодно публикует Institute for Economics & Peace. Согласно методологии исследования, индекс оценивает 163 страны по уровню воздействия терроризма, а шкала варьируется от 0 до 10, где ноль означает отсутствие влияния террористической активности.

По данным GTI, в 2026 году Казахстан получил минимальный показатель – 0.000. Это означает, что страна отнесена к числу государств с практически отсутствующим риском террористических инцидентов. Такой же нулевой показатель, как сообщается, получили также Кыргызстан, Туркменистан и Молдова.

В международном исследовании отмечается, что высокий уровень безопасности обеспечивается не одним фактором, а совокупностью мер. Речь идет о системной профилактике угроз, работе силовых и специальных служб, а также координации с международными партнерами. Авторы индекса подчеркивают, что во многих странах снижение террористической угрозы связано с более эффективным мониторингом рисков и усилением превентивных механизмов.

Отдельное внимание, как указывают эксперты, уделяется защите стратегически важных объектов. В подобных оценках учитываются меры безопасности на транспортной и энергетической инфраструктуре, в том числе на объектах гражданской авиации, железнодорожных узлах и предприятиях, имеющих критическое значение для функционирования страны. Кроме того, важную роль играет регулярная отработка сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации и трансграничное взаимодействие в сфере безопасности.

Среди факторов устойчивости также выделяется профилактика радикализации, особенно в молодежной среде. В современных условиях особое значение приобретает работа с информационной безопасностью, противодействием экстремистской пропаганде и дезинформации в цифровом пространстве. По оценке авторов GTI, именно раннее предупреждение и просветительская работа становятся одним из ключевых элементов национальной безопасности.

В целом, согласно отчету, Казахстан сохраняет позиции одной из наиболее безопасных стран не только в регионе, но и в глобальном сравнении по уровню террористической угрозы. При этом международные аналитики подчеркивают, что на фоне нестабильной мировой обстановки государства продолжают усиливать меры защиты и повышать уровень готовности к потенциальным вызовам.

0
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

