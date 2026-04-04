Один пост в Instagram – минус 86 500 тенге: казахстанку наказали за фейк о пожаре

Жительницу Семея оштрафовали за публикацию в Instagram недостоверной информации о пожаре в детском развлекательном центре Balapark. По данным прокуратуры, распространенный ею пост о якобы 18 погибших вызвал тревогу среди горожан и стал основанием для административного производства, передает Lada.kz .

В Семее женщину привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации в социальной сети Instagram. Как сообщили в прокуратуре области Абай, жительница города разместила в одном из пабликов недостоверные сведения о последствиях пожара в детском развлекательном центре Balapark, произошедшего 3 марта.

Речь идет о публикации, в которой утверждалось, что в результате возгорания якобы погибли 18 человек. Между тем официальные службы ранее сообщали, что пожар, несмотря на сложность тушения, обошелся без жертв. По оценке надзорного органа, распространение такой информации вызвало обеспокоенность среди населения и могло привести к нарушению общественного порядка.

Личность автора публикации была оперативно установлена, после чего в отношении нее возбудили административное производство. В ходе судебного разбирательства женщина признала свою вину. По итогам рассмотрения дела суд назначил ей штраф в размере 86 500 тенге за размещение и распространение ложной информации. При этом в прокуратуре уточнили, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

В надзорном ведомстве отдельно напомнили, что распространение недостоверных сведений, особенно в период чрезвычайных происшествий, является нарушением закона и может повлечь ответственность.

Что произошло в Balapark

По информации Tengrinews.kz, пожар в детском развлекательном центре Balapark в Семее произошел вечером 3 марта. К моменту прибытия первых пожарных расчетов здание уже было охвачено открытым огнем.

По данным экстренных служб, тушение осложнялось сразу несколькими факторами: высокой пожарной нагрузкой, сильным задымлением и конструктивными особенностями самого здания. Во время ликвидации возгорания произошло обрушение перекрытия, что дополнительно осложнило работу спасателей.

О полном тушении пожара в МЧС сообщили в 22:09 часов.

Сколько человек пострадали

Согласно информации управления здравоохранения области Абай, за медицинской помощью после происшествия обратились шесть человек – трое взрослых и трое детей.

Из них двое взрослых и один ребенок покинули место происшествия самостоятельно и в медицинские учреждения города не обращались. Еще один пациент был госпитализирован с диагнозом «отравление угарным газом».

Кроме того, двух детей доставили в областную детскую больницу собственным транспортом. После медицинского осмотра их состояние было признано удовлетворительным, и впоследствии их отпустили домой.