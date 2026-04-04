Осторожно, мошенники: казахстанцев предупреждают о фейковых звонках от «поликлиник»

Минздрав страны призывает не передавать личные данные и SMS-коды неизвестным лицам и не переходить по подозрительным ссылкам, поясняя, что случаи не связаны с работой медицинских организаций. Гражданам рекомендуют проверять достоверность информации и при подозрительных звонках обращаться в поликлинику или правоохранительные органы, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство здравоохранения Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением о распространении мошеннических звонков, в ходе которых злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник или других учреждений. В социальных сетях распространяется информация о том, что после посещения медучреждений люди якобы получают подозрительные звонки, а мошенники пытаются выведать SMS-коды и персональные данные.

Аналогичные инциденты фиксируются в различных регионах страны и, как правило, не связаны с деятельностью медицинских организаций. Мошенники используют доверие граждан, в том числе пожилых людей, представляясь сотрудниками поликлиник или других учреждений, - говорится в официальном сообщении.

В связи с этим министерство настоятельно рекомендует соблюдать простые меры безопасности:

не передавать третьим лицам SMS-коды и персональные данные;

проверять достоверность информации, полученной по телефону;

при подозрительных звонках обращаться в свою поликлинику или в правоохранительные органы.

Для самостоятельной проверки прикрепления к медицинской организации можно воспользоваться порталами eGov.kz, eGov Mobile или системой DamuMed. Запись на приём осуществляется через eGov.kz, мобильные приложения медицинских информационных систем или напрямую через регистратуру по телефону.

Минздрав подчеркнул, что SMS-коды направляются пациентам только в рамках авторизации в цифровых сервисах, и сотрудники медучреждений не запрашивают коды по телефону. На текущий момент подтверждённых фактов взлома или несанкционированного доступа, позволяющего отслеживать посещения пациентов в реальном времени, зафиксировано не было.

При поступлении официальных обращений о возможной утечке персональных данных проводятся проверки с привлечением уполномоченных государственных органов. Министерство отмечает, что описанные случаи относятся к распространённым схемам мошенничества, когда злоумышленники вводят граждан в заблуждение и получают доступ к их личной информации.