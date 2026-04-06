06.04.2026, 08:19

В Казахстане прорвало плотину (видео)

В Коргалжынском районе Акмолинской области Казахстана произошло серьёзное ЧП — прорвало плотину «Шоптыколь». Информация поступила от Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, которое оперативно опубликовало сообщение в своем официальном Telegram-канале, сообщает Lada.kz. 

Фото: ntv.ru
География и расположение объекта

Гидротехническое сооружение, подвергшееся разрушению, находится всего в двух километрах к северу от села Сабынды. Этот район известен своей близостью к водным артериям, что делает ситуацию особенно опасной для местных жителей и сельскохозяйственных угодий.

Меры реагирования и работа специалистов

На месте происшествия работают около 170 специалистов, включая сотрудников МЧС, инженеров и аварийные бригады, задействованы 43 единицы специализированной техники. В числе оперативных действий — укрепление оставшейся дамбы, отсыпка инертных материалов для предотвращения дальнейшего разрушения и организация отвода воды для снижения давления на поврежденную конструкцию.

Потенциальные последствия и важность оперативного вмешательства

Прорыв плотины несет угрозу подтопления населенных пунктов и сельхозугодий в нижестоящих районах. В условиях активного весеннего таяния снега и возможных дождевых паводков ситуация требует максимальной концентрации сил и средств. Министерство подчеркивает, что предпринимаемые меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения воды и минимизацию возможного ущерба.

Информационная поддержка и рекомендации для населения

Жителям близлежащих сел, включая Сабынды, рекомендовано следить за официальными сообщениями МЧС и при необходимости эвакуироваться в безопасные районы. Оперативные службы продолжают мониторинг состояния гидротехнического сооружения, а также проводят работы по стабилизации дамбы с привлечением всех доступных ресурсов.

