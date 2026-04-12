11.04.2026, 19:02

В Казахстане объявлено штормовое предупреждение на воскресенье

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 12 апреля 2026 года, сообщает Lada.kz. 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Астане ночью и утром ожидается туман.

По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

Днем в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. На севере, западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер днем на западе, севере области 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается туман. Ветер днем на западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается туман.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер в районе Алакольских озер 15-20, временами 25 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. На западе, севере, юге области туман. Ветер на востоке области 15-18 м/с. В Атырау днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер днем 15 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе области сохраняется, на юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

На северо-западе, северо-востоке Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, в центре области ожидается туман. Ветер на северо-востоке области 15 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере области Абай ожидается туман. Ветер на востоке, юго-западе области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер днем на востоке области 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер на юге области 15-20 м/с.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь