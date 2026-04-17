16.04.2026, 20:31

В Казахстане официально утвердили фиксированную цену на мясо

Новости Казахстана

Министерство торговли, Минсельхоз и Союз животноводов Казахстана заключили соглашение о стабилизации цен на мясную продукцию, зафиксировав отпускную стоимость говядины на уровне 3275 тенге за килограмм, сообщает Lada.kz. 

Суть соглашения: о чем договорились ведомства

Трехсторонний меморандум, подписанный 15 апреля 2026 года, направлен на борьбу с дефицитом и резкими скачками цен на внутреннем рынке. Главная цель властей — не допустить социальной напряженности и сделать мясо доступным для населения на фоне экспортной активности производителей.

Ключевые обязательства производителей

Согласно документу, Союз животноводов Казахстана берет на себя ряд жестких обязательств для защиты интересов потребителей:

  • Приоритет внутреннему рынку: насыщение местных прилавков важнее экспорта.

  • Квота для торговых сетей: производители обязуются поставлять в казахстанские магазины не менее 15% от общего объема экспорта говядины.

  • Фиксированная цена: отпускная стоимость мяса от производителя составит 3275 тенге/кг (без учета НДС).

Важное уточнение: почему на полках цена будет выше?

В пресс-службе Министерства торговли и интеграции подчеркивают: 3275 тенге — это цена «с фермы», а не ценник в супермаркете. Итоговая розничная стоимость будет формироваться с учетом логистической цепочки. К отпускной цене добавятся:

  1. Расходы на транспортировку и хранение.

  2. Оплата погрузочно-разгрузочных работ.

  3. Операционные издержки торговых точек.

  4. Допустимая торговая надбавка.

Роль государства и бонусы для бизнеса

Меморандум — это не только ограничения, но и поддержка для аграриев.

  • Минсельхоз пообещал учитывать мнение отрасли при формировании госполитики и рассмотреть возможность увеличения экспортных квот, если внутренний рынок будет полностью обеспечен мясом.

  • Минторговли, в свою очередь, берет на себя мониторинг цен, контроль за перекупщиками и помощь в заключении прямых договоров между фермерами и торговыми сетями, минуя лишних посредников.

«Реализация этих договоренностей позволит сохранить баланс: отрасль сможет развивать экспортный потенциал, а казахстанцы не останутся без доступного мяса», — резюмировали в МТИ РК.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь