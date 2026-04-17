В Казахстане официально утвердили фиксированную цену на мясо

Министерство торговли, Минсельхоз и Союз животноводов Казахстана заключили соглашение о стабилизации цен на мясную продукцию, зафиксировав отпускную стоимость говядины на уровне 3275 тенге за килограмм, сообщает Lada.kz.
Трехсторонний меморандум, подписанный 15 апреля 2026 года, направлен на борьбу с дефицитом и резкими скачками цен на внутреннем рынке. Главная цель властей — не допустить социальной напряженности и сделать мясо доступным для населения на фоне экспортной активности производителей.
Согласно документу, Союз животноводов Казахстана берет на себя ряд жестких обязательств для защиты интересов потребителей:
Приоритет внутреннему рынку: насыщение местных прилавков важнее экспорта.
Квота для торговых сетей: производители обязуются поставлять в казахстанские магазины не менее 15% от общего объема экспорта говядины.
Фиксированная цена: отпускная стоимость мяса от производителя составит 3275 тенге/кг (без учета НДС).
В пресс-службе Министерства торговли и интеграции подчеркивают: 3275 тенге — это цена «с фермы», а не ценник в супермаркете. Итоговая розничная стоимость будет формироваться с учетом логистической цепочки. К отпускной цене добавятся:
Расходы на транспортировку и хранение.
Оплата погрузочно-разгрузочных работ.
Операционные издержки торговых точек.
Допустимая торговая надбавка.
Меморандум — это не только ограничения, но и поддержка для аграриев.
Минсельхоз пообещал учитывать мнение отрасли при формировании госполитики и рассмотреть возможность увеличения экспортных квот, если внутренний рынок будет полностью обеспечен мясом.
Минторговли, в свою очередь, берет на себя мониторинг цен, контроль за перекупщиками и помощь в заключении прямых договоров между фермерами и торговыми сетями, минуя лишних посредников.
«Реализация этих договоренностей позволит сохранить баланс: отрасль сможет развивать экспортный потенциал, а казахстанцы не останутся без доступного мяса», — резюмировали в МТИ РК.
