В Казахстане официально утвердили фиксированную цену на мясо

Министерство торговли, Минсельхоз и Союз животноводов Казахстана заключили соглашение о стабилизации цен на мясную продукцию, зафиксировав отпускную стоимость говядины на уровне 3275 тенге за килограмм, сообщает Lada.kz.

Суть соглашения: о чем договорились ведомства

Трехсторонний меморандум, подписанный 15 апреля 2026 года, направлен на борьбу с дефицитом и резкими скачками цен на внутреннем рынке. Главная цель властей — не допустить социальной напряженности и сделать мясо доступным для населения на фоне экспортной активности производителей.

Ключевые обязательства производителей

Согласно документу, Союз животноводов Казахстана берет на себя ряд жестких обязательств для защиты интересов потребителей:

Приоритет внутреннему рынку: насыщение местных прилавков важнее экспорта.

Квота для торговых сетей: производители обязуются поставлять в казахстанские магазины не менее 15% от общего объема экспорта говядины.

Фиксированная цена: отпускная стоимость мяса от производителя составит 3275 тенге/кг (без учета НДС).

Важное уточнение: почему на полках цена будет выше?

В пресс-службе Министерства торговли и интеграции подчеркивают: 3275 тенге — это цена «с фермы», а не ценник в супермаркете. Итоговая розничная стоимость будет формироваться с учетом логистической цепочки. К отпускной цене добавятся:

Расходы на транспортировку и хранение. Оплата погрузочно-разгрузочных работ. Операционные издержки торговых точек. Допустимая торговая надбавка.

Роль государства и бонусы для бизнеса

Меморандум — это не только ограничения, но и поддержка для аграриев.

Минсельхоз пообещал учитывать мнение отрасли при формировании госполитики и рассмотреть возможность увеличения экспортных квот , если внутренний рынок будет полностью обеспечен мясом.

Минторговли, в свою очередь, берет на себя мониторинг цен, контроль за перекупщиками и помощь в заключении прямых договоров между фермерами и торговыми сетями, минуя лишних посредников.