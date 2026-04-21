Казахстан меняет правила изъятия пенсионных накоплений

Министерство труда и ЕНПФ готовят проект постановления, который кардинально изменит правила досрочного снятия пенсионных накоплений. Вместо привязки к социально-экономическим показателям (МЗП и ПМ) планируется внедрение «актуарного подхода», который учитывает демографию и доходность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Сейчас расчет ведется на основе базовых социально-экономических показателей, включая:

минимальную заработную плату;

минимальную пенсию;

базовую пенсионную выплату;

прожиточный минимум.

Однако предлагается отказаться от этой методики и перейти к актуарному подходу.

Что это значит

Новая формула будет учитывать:

возраст гражданина;

ожидаемую продолжительность жизни;

будущие пенсионные выплаты;

доходность накоплений;

демографические факторы и индексацию.

Главная идея — оценивать, хватит ли оставшихся средств для обеспечения пенсии в будущем.

Зачем меняют правила

В Министерстве труда и социальной защиты населения поясняют: цель реформы — повысить требования к минимальной сумме накоплений, которую нельзя изымать.

Фактически государство стремится сократить объемы досрочного снятия средств, чтобы сохранить устойчивость пенсионной системы.

При этом:

конкретные параметры новой формулы пока не раскрываются;

сроки внедрения также не определены;

неясно, насколько вырастут пороги достаточности.

Сколько денег уже сняли казахстанцы

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на 1 апреля 2026 года:

исполнено 4,38 млн заявлений ;

; общая сумма изъятий — около 5,68 трлн тенге.

Основные направления использования

На жилье:

3,29 млн заявлений;

около 4,7 трлн тенге.

На лечение:

1,09 млн заявлений;

около 985,3 млрд тенге.

Динамика по годам

Пик изъятий на жилье пришелся на 2021 год — более 2,46 млн заявлений.

— более 2,46 млн заявлений. Минимум зафиксирован в 2023 году — чуть более 108 тыс.

— чуть более 108 тыс. За январь–март 2026 года — 105 тыс. заявлений на сумму 824,3 млрд тенге.

По лечению:

максимум — 2025 год (391,7 млрд тенге);

(391,7 млрд тенге); минимум — 2023 год (100,3 млрд тенге).

Кто чаще снимает пенсионные

Наиболее активные пользователи накоплений:

граждане 40–59 лет — 590,6 тыс. человек;

— 590,6 тыс. человек; возрастная группа 20–39 лет — 488,4 тыс.;

— 488,4 тыс.; старше 60 лет — 204,4 тыс.

Почему власти обеспокоены

По словам министра труда и соцзащиты Аскарбека Ертаева, за последние пять лет казахстанцы сняли около 5 трлн тенге пенсионных накоплений.

Особую тревогу вызывает участие молодежи:

около 1 трлн тенге изъяли граждане 20–35 лет.

В министерстве считают, что накопления все чаще идут на:

погашение кредитов;

оплату лечения.

При этом основное назначение этих средств — обеспечение будущей пенсии.

Дополнительные риски для системы

Еще одна проблема — низкий уровень пенсионных отчислений:

из 9,7 млн работающих граждан

около 2,9 млн не делают взносов.

В будущем это означает, что значительная часть населения сможет рассчитывать только на базовую пенсию.

Возможные решения

Среди обсуждаемых мер:

внедрение единой формулы расчета порогов;

ежегодное повышение требований к накоплениям;

стимулирование граждан сохранять средства на пенсионных счетах.

Будут ли повышать пороги в 2026 году

По словам вице-министра труда Виктории Шегай, в 2026 году:

пороги уже были увеличены;

нового повышения в течение года не планируется.

Согласно Социальному кодексу, новые значения публикуются на сайте ЕНПФ не позднее чем за месяц до начала следующего года.

Какие пороги действуют сейчас

В целом: