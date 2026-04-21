Казахстан меняет правила изъятия пенсионных накоплений

Министерство труда и ЕНПФ готовят проект постановления, который кардинально изменит правила досрочного снятия пенсионных накоплений. Вместо привязки к социально-экономическим показателям (МЗП и ПМ) планируется внедрение «актуарного подхода», который учитывает демографию и доходность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

фото: bob_sato_1973/Getty Images
Сейчас расчет ведется на основе базовых социально-экономических показателей, включая:

  • минимальную заработную плату;
  • минимальную пенсию;
  • базовую пенсионную выплату;
  • прожиточный минимум.

Однако предлагается отказаться от этой методики и перейти к актуарному подходу.

Что это значит

Новая формула будет учитывать:

  • возраст гражданина;
  • ожидаемую продолжительность жизни;
  • будущие пенсионные выплаты;
  • доходность накоплений;
  • демографические факторы и индексацию.

Главная идея — оценивать, хватит ли оставшихся средств для обеспечения пенсии в будущем.

Зачем меняют правила

В Министерстве труда и социальной защиты населения поясняют: цель реформы — повысить требования к минимальной сумме накоплений, которую нельзя изымать.

Фактически государство стремится сократить объемы досрочного снятия средств, чтобы сохранить устойчивость пенсионной системы.

При этом:

  • конкретные параметры новой формулы пока не раскрываются;
  • сроки внедрения также не определены;
  • неясно, насколько вырастут пороги достаточности.

Сколько денег уже сняли казахстанцы

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на 1 апреля 2026 года:

  • исполнено 4,38 млн заявлений;
  • общая сумма изъятий — около 5,68 трлн тенге.

Основные направления использования

На жилье:

  • 3,29 млн заявлений;
  • около 4,7 трлн тенге.

На лечение:

  • 1,09 млн заявлений;
  • около 985,3 млрд тенге.

Динамика по годам

  • Пик изъятий на жилье пришелся на 2021 год — более 2,46 млн заявлений.
  • Минимум зафиксирован в 2023 году — чуть более 108 тыс.
  • За январь–март 2026 года — 105 тыс. заявлений на сумму 824,3 млрд тенге.

По лечению:

  • максимум — 2025 год (391,7 млрд тенге);
  • минимум — 2023 год (100,3 млрд тенге).

Кто чаще снимает пенсионные

Наиболее активные пользователи накоплений:

  • граждане 40–59 лет — 590,6 тыс. человек;
  • возрастная группа 20–39 лет — 488,4 тыс.;
  • старше 60 лет — 204,4 тыс.

Почему власти обеспокоены

По словам министра труда и соцзащиты Аскарбека Ертаева, за последние пять лет казахстанцы сняли около 5 трлн тенге пенсионных накоплений.

Особую тревогу вызывает участие молодежи:

  • около 1 трлн тенге изъяли граждане 20–35 лет.

В министерстве считают, что накопления все чаще идут на:

  • погашение кредитов;
  • оплату лечения.

При этом основное назначение этих средств — обеспечение будущей пенсии.

Дополнительные риски для системы

Еще одна проблема — низкий уровень пенсионных отчислений:

  • из 9,7 млн работающих граждан
  • около 2,9 млн не делают взносов.

В будущем это означает, что значительная часть населения сможет рассчитывать только на базовую пенсию.

Возможные решения

Среди обсуждаемых мер:

  • внедрение единой формулы расчета порогов;
  • ежегодное повышение требований к накоплениям;
  • стимулирование граждан сохранять средства на пенсионных счетах.

Будут ли повышать пороги в 2026 году

По словам вице-министра труда Виктории Шегай, в 2026 году:

  • пороги уже были увеличены;
  • нового повышения в течение года не планируется.

Согласно Социальному кодексу, новые значения публикуются на сайте ЕНПФ не позднее чем за месяц до начала следующего года.

Какие пороги действуют сейчас

 

В целом:

 

  • пороги выросли примерно на 10%;
  • диапазон составляет от 3,72 до 10,7 млн тенге в зависимости от возраста.
