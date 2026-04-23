Кремль объяснил остановку поставок казахстанской нефти в Германию

Приостановка транзита казахстанской нефти в Германию носит исключительно технический характер и не связана с политическими решениями. Об этом заявили в Кремле, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
По его словам, речь не идет о каких-либо ограничениях или изменении договоренностей между странами. В Кремле подчеркивают, что ситуация рассматривается как рабочий процесс, связанный с логистикой и эксплуатацией инфраструктуры.
Отдельно Дмитрий Песков отметил, что интересы Казахстана в данной ситуации будут полностью соблюдены.
По его словам, необходимые объемы поставок нефти в Германию будут обеспечены за счет альтернативных транспортных маршрутов. Это позволит сохранить стабильность экспорта и избежать перебоев в поставках.
