© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.04.2026, 06:51

Кремль объяснил остановку поставок казахстанской нефти в Германию

Новости Казахстана 0 1 169

Приостановка транзита казахстанской нефти в Германию носит исключительно технический характер и не связана с политическими решениями. Об этом заявили в Кремле, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: sb.by

Официальная позиция Кремля

Причина временной остановки транзита нефти Казахстана в направлении Германии связана с техническими моментами. Такое разъяснение дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

По его словам, речь не идет о каких-либо ограничениях или изменении договоренностей между странами. В Кремле подчеркивают, что ситуация рассматривается как рабочий процесс, связанный с логистикой и эксплуатацией инфраструктуры.

Технический характер решения

Как отметил представитель Кремля, временная пауза в транспортировке нефти обусловлена исключительно техническими аспектами работы нефтетранспортной системы.

Подобные ситуации, по его словам, могут возникать в рамках обслуживания и регулирования сложных энергетических маршрутов, которые задействуют сразу несколько стран и транзитных коридоров.

При этом подчеркивается, что речь не идет о долгосрочных изменениях или пересмотре существующих соглашений в энергетической сфере.

Гарантии по поставкам для Казахстана

Отдельно Дмитрий Песков отметил, что интересы Казахстана в данной ситуации будут полностью соблюдены.

По его словам, необходимые объемы поставок нефти в Германию будут обеспечены за счет альтернативных транспортных маршрутов. Это позволит сохранить стабильность экспорта и избежать перебоев в поставках.

Фактически речь идет о перераспределении потоков в рамках существующей инфраструктуры, которая позволяет гибко реагировать на технические изменения в отдельных направлениях.

Контекст ситуации

Транзит казахстанской нефти в европейском направлении является частью более широкой системы энергетических поставок, в которой задействованы различные маршруты и операторы.

В таких цепочках даже временные технические корректировки могут влиять на графики поставок, однако обычно компенсируются за счет резервных мощностей и альтернативных коридоров.

В Кремле дают понять, что текущая ситуация находится под контролем и не несет рисков для выполнения обязательств перед партнерами.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь