Дорогое удовольствие: сколько стоит "запить" новости водкой в разных регионах Казахстана

В Казахстане зафиксировано заметное подорожание водки. По итогам марта 2026 года цены выросли на 10,1% в годовом выражении. На фоне сокращения производства и изменения структуры рынка стоимость алкоголя продолжает увеличиваться в большинстве регионов страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на EnergyProm.

Производство снижается, экспорт растет

В январе–марте 2026 года производство водки в Казахстане составило 14 млн литров, что на 4,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, максимальный показатель за последние десять лет был зафиксирован в первом квартале 2023 года — 15,2 млн литров.

Снижение наблюдается и в сегменте ликеров и других алкогольных напитков — объем выпуска сократился на 3,7%, до 543,5 тыс. литров.

При этом внешняя торговля демонстрирует противоположную динамику:

экспорт водки вырос на 76,8% и достиг 270,4 тыс. литров;

импорт снизился на 16,1%, до 1,3 млн литров;

доля импортной продукции уменьшилась с 11,4% до 10,9%.

Внутреннее потребление идет вниз

На фоне изменений на рынке фиксируется снижение внутреннего спроса. Потребление водки в стране уменьшилось на 12,8% и составило 11,4 млн литров.

Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют сразу несколько факторов: изменение потребительских привычек, рост цен и общее сокращение предложения.

Цены растут быстрее, чем год назад

Рост стоимости алкоголя в 2026 году заметно ускорился. Для сравнения:

в марте 2025 года водка подорожала на 5,7%;

в 2024 году — на 5,4%;

в 2026 году — уже на 10,1%.

В течение января–марта текущего года месячный рост цен составлял от 1,2% до 1,7%.

Наибольшее удорожание зафиксировано в следующих регионах:

Туркестанская область — +19,3%

Улытауская область — +15,3%

Акмолинская область — +14,9%

Алматинская область — +14,5%

Кызылординская область — +14,4%

Единственным регионом, где отмечено снижение цен, стал Шымкент — минус 0,6%.

Где в Казахстане самая дорогая и самая дешевая водка

Средняя цена литра водки в стране в марте 2026 года составила 5,1 тыс. тенге против 4,7 тыс. тенге годом ранее.

Среди городов и регионов наблюдается заметная разница в стоимости:

Самая дорогая водка:

Актау — 6,6 тыс. тенге за литр

Кызылорда — 6,1 тыс. тенге

Атырау — 5,9 тыс. тенге

Самая доступная водка:

Усть-Каменогорск — 4,5 тыс. тенге

Кокшетау — 4,6 тыс. тенге

Петропавловск и Тараз — по 4,7 тыс. тенге

Цены в мегаполисах

В крупных городах стоимость находится примерно на уровне среднереспубликанских значений: