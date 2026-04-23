18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.04.2026, 16:18

Дорогое удовольствие: сколько стоит "запить" новости водкой в разных регионах Казахстана

Новости Казахстана

В Казахстане зафиксировано заметное подорожание водки. По итогам марта 2026 года цены выросли на 10,1% в годовом выражении. На фоне сокращения производства и изменения структуры рынка стоимость алкоголя продолжает увеличиваться в большинстве регионов страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на EnergyProm.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Производство снижается, экспорт растет

В январе–марте 2026 года производство водки в Казахстане составило 14 млн литров, что на 4,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, максимальный показатель за последние десять лет был зафиксирован в первом квартале 2023 года — 15,2 млн литров.

Снижение наблюдается и в сегменте ликеров и других алкогольных напитков — объем выпуска сократился на 3,7%, до 543,5 тыс. литров.

При этом внешняя торговля демонстрирует противоположную динамику:

  • экспорт водки вырос на 76,8% и достиг 270,4 тыс. литров;
  • импорт снизился на 16,1%, до 1,3 млн литров;
  • доля импортной продукции уменьшилась с 11,4% до 10,9%.

Внутреннее потребление идет вниз

На фоне изменений на рынке фиксируется снижение внутреннего спроса. Потребление водки в стране уменьшилось на 12,8% и составило 11,4 млн литров.

Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют сразу несколько факторов: изменение потребительских привычек, рост цен и общее сокращение предложения.

Цены растут быстрее, чем год назад

Рост стоимости алкоголя в 2026 году заметно ускорился. Для сравнения:

  • в марте 2025 года водка подорожала на 5,7%;
  • в 2024 году — на 5,4%;
  • в 2026 году — уже на 10,1%.

В течение января–марта текущего года месячный рост цен составлял от 1,2% до 1,7%.

Наибольшее удорожание зафиксировано в следующих регионах:

  • Туркестанская область — +19,3%
  • Улытауская область — +15,3%
  • Акмолинская область — +14,9%
  • Алматинская область — +14,5%
  • Кызылординская область — +14,4%

Единственным регионом, где отмечено снижение цен, стал Шымкент — минус 0,6%.

Где в Казахстане самая дорогая и самая дешевая водка

Средняя цена литра водки в стране в марте 2026 года составила 5,1 тыс. тенге против 4,7 тыс. тенге годом ранее.

Среди городов и регионов наблюдается заметная разница в стоимости:

Самая дорогая водка:

  • Актау — 6,6 тыс. тенге за литр
  • Кызылорда — 6,1 тыс. тенге
  • Атырау — 5,9 тыс. тенге

Самая доступная водка:

  • Усть-Каменогорск — 4,5 тыс. тенге
  • Кокшетау — 4,6 тыс. тенге
  • Петропавловск и Тараз — по 4,7 тыс. тенге

Цены в мегаполисах

В крупных городах стоимость находится примерно на уровне среднереспубликанских значений:

  • Астана — 5,3 тыс. тенге
  • Алматы — 5,2 тыс. тенге
  • Шымкент — 5 тыс. тенге.
0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь