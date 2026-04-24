Казахстанцам объяснили, как не «кормить» банк своими же деньгами

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали , как пользоваться кредитной картой без переплат. Эксперты напомнили о важности грейс-периода, запрете на снятие наличных и необходимости контролировать расходы, чтобы избежать начисления процентов, сообщает Lada.kz.

Кредитная карта позволяет оплачивать покупки за счёт средств банка с последующим возвратом долга. Однако при неправильном использовании она может привести к дополнительным расходам. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) объяснили, как избежать переплат и пользоваться кредиткой максимально эффективно.

Грейс-период — ключ к отсутствию процентов

Основное правило выгодного использования кредитной карты — своевременное погашение задолженности в грейс-период.

Грейс-период обычно составляет от 30 до 60 дней. В этот срок можно вернуть потраченные деньги без начисления процентов.

Важно учитывать, что при просрочке даже на один день банк начинает начислять проценты на всю сумму долга. Поэтому специалисты советуют заранее контролировать дату окончания льготного периода и вносить платежи вовремя.

Снятие наличных увеличивает расходы

В АРРФР предупреждают: снятие наличных с кредитной карты — одна из самых невыгодных операций.

В большинстве случаев за это:

взимается комиссия,

проценты начисляются сразу, без грейс-периода.

Поэтому кредитную карту лучше использовать только для безналичных покупок.

Переводы тоже могут обойтись дорого

Переводы с кредитной карты на другие счета или карты часто не попадают под льготный период. Это означает, что проценты начинают начисляться с первого дня операции.

Для таких целей лучше использовать дебетовую карту или альтернативные финансовые инструменты.

Бонусы и кешбэк: дополнительная выгода

Многие банки предлагают программы лояльности:

кешбэк за покупки,

бонусные баллы,

скидки у партнеров.

При грамотном использовании кредитная карта может не только не приносить убытков, но и давать дополнительную выгоду. Однако важно внимательно изучать условия начисления бонусов.

Безопасность — обязательное правило

Финансовые специалисты также напоминают о правилах безопасности:

не передавать данные карты третьим лицам;

использовать сложные пароли и PIN-коды;

подключить SMS- или push-уведомления;

оплачивать покупки только на проверенных сайтах;

при утере карты сразу блокировать её через банк.

Планирование крупных покупок помогает сэкономить

Чтобы максимально использовать грейс-период, крупные покупки лучше совершать в начале расчетного периода. Это дает больше времени на погашение задолженности без начисления процентов.