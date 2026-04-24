23.04.2026, 19:04

Казахстанцам объяснили, как не «кормить» банк своими же деньгами

Новости Казахстана 0 740

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как пользоваться кредитной картой без переплат. Эксперты напомнили о важности грейс-периода, запрете на снятие наличных и необходимости контролировать расходы, чтобы избежать начисления процентов, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кредитная карта позволяет оплачивать покупки за счёт средств банка с последующим возвратом долга. Однако при неправильном использовании она может привести к дополнительным расходам. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) объяснили, как избежать переплат и пользоваться кредиткой максимально эффективно.

Грейс-период — ключ к отсутствию процентов

Основное правило выгодного использования кредитной карты — своевременное погашение задолженности в грейс-период.

Грейс-период обычно составляет от 30 до 60 дней. В этот срок можно вернуть потраченные деньги без начисления процентов.

Важно учитывать, что при просрочке даже на один день банк начинает начислять проценты на всю сумму долга. Поэтому специалисты советуют заранее контролировать дату окончания льготного периода и вносить платежи вовремя.

Снятие наличных увеличивает расходы

В АРРФР предупреждают: снятие наличных с кредитной карты — одна из самых невыгодных операций.

В большинстве случаев за это:

  • взимается комиссия,
  • проценты начисляются сразу, без грейс-периода.

Поэтому кредитную карту лучше использовать только для безналичных покупок.

Переводы тоже могут обойтись дорого

Переводы с кредитной карты на другие счета или карты часто не попадают под льготный период. Это означает, что проценты начинают начисляться с первого дня операции.

Для таких целей лучше использовать дебетовую карту или альтернативные финансовые инструменты.

Бонусы и кешбэк: дополнительная выгода

Многие банки предлагают программы лояльности:

  • кешбэк за покупки,
  • бонусные баллы,
  • скидки у партнеров.

При грамотном использовании кредитная карта может не только не приносить убытков, но и давать дополнительную выгоду. Однако важно внимательно изучать условия начисления бонусов.

Безопасность — обязательное правило

Финансовые специалисты также напоминают о правилах безопасности:

  • не передавать данные карты третьим лицам;
  • использовать сложные пароли и PIN-коды;
  • подключить SMS- или push-уведомления;
  • оплачивать покупки только на проверенных сайтах;
  • при утере карты сразу блокировать её через банк.

Планирование крупных покупок помогает сэкономить

Чтобы максимально использовать грейс-период, крупные покупки лучше совершать в начале расчетного периода. Это дает больше времени на погашение задолженности без начисления процентов.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь