Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
24.04.2026, 06:53

Компании из Казахстана попали в список 20-го пакета санкций Евросоюза против РФ

Новости Казахстана 0 698

Евросоюз утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, включив в него компании из ряда стран, в том числе Казахстана. Решение принято на фоне расширения финансовой поддержки Украины, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Санкции затронули компании из нескольких стран

Согласно официальному заявлению Европейский совет, в обновленный санкционный список вошли 16 организаций, зарегистрированных за пределами России. Речь идет о компаниях из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Казахстана и Беларуси.

В документе подчеркивается, что данные меры являются частью очередного пакета санкций, направленного на усиление давления на Россию. При этом конкретные названия компаний и детали ограничений традиционно раскрываются частично, что оставляет пространство для дальнейших уточнений.

Эксперты отмечают, что включение организаций из третьих стран свидетельствует о стремлении ЕС перекрыть возможные обходные пути санкционного режима.

ЕС утвердил многомиллиардную помощь Украине

Параллельно с расширением санкционного списка страны Евросоюза окончательно согласовали предоставление крупного финансового пакета Украине. Речь идет о кредите в размере 90 миллиардов евро, который был утвержден с задержкой примерно на два месяца.

Финансирование будет обеспечено за счет заимствований на международных рынках капитала под гарантии бюджета ЕС. Эти средства планируется направить как на военные нужды, так и на поддержку государственного бюджета Украины.

Особые условия возврата кредита

Одной из ключевых особенностей соглашения стало условие возврата средств. Согласно позиции Европейский союз, Украина будет обязана погашать кредит только при условии получения так называемых репараций со стороны России.

Таким образом, фактическое бремя возврата средств увязывается с будущими политико-правовыми решениями, которые на данный момент остаются неопределенными.

Решение, принятое заранее

Стоит отметить, что сам механизм кредитования был одобрен еще в декабре 2025 года на уровне лидеров стран ЕС. Тогда предполагалось, что около 60 миллиардов евро направят на военную помощь, а оставшаяся часть будет использована для поддержки экономики Украины.

Текущие решения Евросоюза фактически закрепили ранее достигнутые договоренности, одновременно усилив санкционное давление за счет расширения списка компаний из третьих стран.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь