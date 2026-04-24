Компании из Казахстана попали в список 20-го пакета санкций Евросоюза против РФ

Евросоюз утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, включив в него компании из ряда стран, в том числе Казахстана. Решение принято на фоне расширения финансовой поддержки Украины, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Санкции затронули компании из нескольких стран

Согласно официальному заявлению Европейский совет, в обновленный санкционный список вошли 16 организаций, зарегистрированных за пределами России. Речь идет о компаниях из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Казахстана и Беларуси.

В документе подчеркивается, что данные меры являются частью очередного пакета санкций, направленного на усиление давления на Россию. При этом конкретные названия компаний и детали ограничений традиционно раскрываются частично, что оставляет пространство для дальнейших уточнений.

Эксперты отмечают, что включение организаций из третьих стран свидетельствует о стремлении ЕС перекрыть возможные обходные пути санкционного режима.

ЕС утвердил многомиллиардную помощь Украине

Параллельно с расширением санкционного списка страны Евросоюза окончательно согласовали предоставление крупного финансового пакета Украине. Речь идет о кредите в размере 90 миллиардов евро, который был утвержден с задержкой примерно на два месяца.

Финансирование будет обеспечено за счет заимствований на международных рынках капитала под гарантии бюджета ЕС. Эти средства планируется направить как на военные нужды, так и на поддержку государственного бюджета Украины.

Особые условия возврата кредита

Одной из ключевых особенностей соглашения стало условие возврата средств. Согласно позиции Европейский союз, Украина будет обязана погашать кредит только при условии получения так называемых репараций со стороны России.

Таким образом, фактическое бремя возврата средств увязывается с будущими политико-правовыми решениями, которые на данный момент остаются неопределенными.

Решение, принятое заранее

Стоит отметить, что сам механизм кредитования был одобрен еще в декабре 2025 года на уровне лидеров стран ЕС. Тогда предполагалось, что около 60 миллиардов евро направят на военную помощь, а оставшаяся часть будет использована для поддержки экономики Украины.

Текущие решения Евросоюза фактически закрепили ранее достигнутые договоренности, одновременно усилив санкционное давление за счет расширения списка компаний из третьих стран.