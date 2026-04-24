Нацбанк изменил стратегию: пенсионные накопления казахстанцев сменили «прописку»

Новости Казахстана 0 652

Национальный банк перераспределил часть пенсионных активов казахстанцев, сократив вложения в долларовые инструменты и увеличив долю тенговых бумаг с более высокой доходностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: zhaik.su
Фото: zhaik.su

Пенсионные накопления граждан Казахстана находятся под управлением Национального банка РК и частных управляющих компаний. Средства инвестируются в различные финансовые инструменты с целью получения стабильного дохода и сохранения стоимости активов.

На 1 апреля 2026 года объем пенсионных активов, находящихся в управлении Нацбанка, составил почти 25,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 656 млрд тенге.

Пересмотр инвестиционной стратегии в марте

В марте Национальный банк изменил структуру инвестиционного портфеля. Это произошло на фоне ослабления доллара США, что сделало тенговые инструменты более привлекательными.

Регулятор начал сокращать долю валютных активов и переводить средства в инструменты в национальной валюте с более высокой доходностью.

Продажа долларовых активов и новые вложения

В рамках перераспределения портфеля Нацбанк реализовал государственные ценные бумаги США почти на 150 млрд тенге.

Высвобожденные средства были направлены в более доходные инструменты:

  • ноты Национального банка РК — 150 млрд тенге, доходность которых привязана к базовой ставке;
  • государственные ценные бумаги Министерства финансов РК — 306,6 млрд тенге с доходностью 15,89% годовых;
  • облигации «Отбасы банка» — 50 млрд тенге с доходностью около 16,13% годовых для бумаг банков второго уровня.

Таким образом, значительная часть средств была перераспределена в тенговые активы с более высокой доходностью по сравнению с внешними инструментами.

Возврат средств из международных и банковских бумаг

Дополнительно Нацбанк частично вышел из ряда ранее приобретённых инструментов, вернув средства в портфель:

  • 5 млрд тенге — из облигаций «Нурбанка»;
  • 10 млрд тенге — из бумаг Европейского банка реконструкции и развития;
  • 3,6 млрд тенге — из облигаций Банка Развития Казахстана;
  • 14,9 млрд тенге — из государственных ценных бумаг Минфина РК.

Эти операции также усилили перераспределение в пользу внутренних тенговых инструментов.

Влияние валютных колебаний на доходность

Несмотря на активное инвестирование, март стал менее благоприятным для общей доходности портфеля.

Около 40% активов по-прежнему размещены в долларовых инструментах. Однако укрепление тенге с начала года — с 505,53 до 478,77 тенге за доллар — снизило эффект от валютных вложений.

В результате накопленный инвестиционный доход с января сократился с 513,38 млрд до 271,41 млрд тенге.

Доход есть, но «бумажный» результат изменился

При этом в Национальном банке отмечают, что реальных убытков за март зафиксировано не было. Все активы продолжили приносить доход, а общая доходность с начала года составила около 1,05%.

Снижение показателя связано не с потерями, а с переоценкой валютной части портфеля на фоне укрепления тенге.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь