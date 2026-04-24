Нацбанк изменил стратегию: пенсионные накопления казахстанцев сменили «прописку»

Национальный банк перераспределил часть пенсионных активов казахстанцев, сократив вложения в долларовые инструменты и увеличив долю тенговых бумаг с более высокой доходностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Пенсионные накопления граждан Казахстана находятся под управлением Национального банка РК и частных управляющих компаний. Средства инвестируются в различные финансовые инструменты с целью получения стабильного дохода и сохранения стоимости активов.

На 1 апреля 2026 года объем пенсионных активов, находящихся в управлении Нацбанка, составил почти 25,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 656 млрд тенге.

Пересмотр инвестиционной стратегии в марте

В марте Национальный банк изменил структуру инвестиционного портфеля. Это произошло на фоне ослабления доллара США, что сделало тенговые инструменты более привлекательными.

Регулятор начал сокращать долю валютных активов и переводить средства в инструменты в национальной валюте с более высокой доходностью.

Продажа долларовых активов и новые вложения

В рамках перераспределения портфеля Нацбанк реализовал государственные ценные бумаги США почти на 150 млрд тенге.

Высвобожденные средства были направлены в более доходные инструменты:

ноты Национального банка РК — 150 млрд тенге , доходность которых привязана к базовой ставке;

, доходность которых привязана к базовой ставке; государственные ценные бумаги Министерства финансов РК — 306,6 млрд тенге с доходностью 15,89% годовых ;

с доходностью ; облигации «Отбасы банка» — 50 млрд тенге с доходностью около 16,13% годовых для бумаг банков второго уровня.

Таким образом, значительная часть средств была перераспределена в тенговые активы с более высокой доходностью по сравнению с внешними инструментами.

Возврат средств из международных и банковских бумаг

Дополнительно Нацбанк частично вышел из ряда ранее приобретённых инструментов, вернув средства в портфель:

5 млрд тенге — из облигаций «Нурбанка»;

— из облигаций «Нурбанка»; 10 млрд тенге — из бумаг Европейского банка реконструкции и развития;

— из бумаг Европейского банка реконструкции и развития; 3,6 млрд тенге — из облигаций Банка Развития Казахстана;

— из облигаций Банка Развития Казахстана; 14,9 млрд тенге — из государственных ценных бумаг Минфина РК.

Эти операции также усилили перераспределение в пользу внутренних тенговых инструментов.

Влияние валютных колебаний на доходность

Несмотря на активное инвестирование, март стал менее благоприятным для общей доходности портфеля.

Около 40% активов по-прежнему размещены в долларовых инструментах. Однако укрепление тенге с начала года — с 505,53 до 478,77 тенге за доллар — снизило эффект от валютных вложений.

В результате накопленный инвестиционный доход с января сократился с 513,38 млрд до 271,41 млрд тенге.

Доход есть, но «бумажный» результат изменился

При этом в Национальном банке отмечают, что реальных убытков за март зафиксировано не было. Все активы продолжили приносить доход, а общая доходность с начала года составила около 1,05%.

Снижение показателя связано не с потерями, а с переоценкой валютной части портфеля на фоне укрепления тенге.