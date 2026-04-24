Нацбанк изменил стратегию: пенсионные накопления казахстанцев сменили «прописку»

Национальный банк перераспределил часть пенсионных активов казахстанцев, сократив вложения в долларовые инструменты и увеличив долю тенговых бумаг с более высокой доходностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Пенсионные накопления граждан Казахстана находятся под управлением Национального банка РК и частных управляющих компаний. Средства инвестируются в различные финансовые инструменты с целью получения стабильного дохода и сохранения стоимости активов.
На 1 апреля 2026 года объем пенсионных активов, находящихся в управлении Нацбанка, составил почти 25,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 656 млрд тенге.
В марте Национальный банк изменил структуру инвестиционного портфеля. Это произошло на фоне ослабления доллара США, что сделало тенговые инструменты более привлекательными.
Регулятор начал сокращать долю валютных активов и переводить средства в инструменты в национальной валюте с более высокой доходностью.
В рамках перераспределения портфеля Нацбанк реализовал государственные ценные бумаги США почти на 150 млрд тенге.
Высвобожденные средства были направлены в более доходные инструменты:
Таким образом, значительная часть средств была перераспределена в тенговые активы с более высокой доходностью по сравнению с внешними инструментами.
Дополнительно Нацбанк частично вышел из ряда ранее приобретённых инструментов, вернув средства в портфель:
Эти операции также усилили перераспределение в пользу внутренних тенговых инструментов.
Несмотря на активное инвестирование, март стал менее благоприятным для общей доходности портфеля.
Около 40% активов по-прежнему размещены в долларовых инструментах. Однако укрепление тенге с начала года — с 505,53 до 478,77 тенге за доллар — снизило эффект от валютных вложений.
В результате накопленный инвестиционный доход с января сократился с 513,38 млрд до 271,41 млрд тенге.
При этом в Национальном банке отмечают, что реальных убытков за март зафиксировано не было. Все активы продолжили приносить доход, а общая доходность с начала года составила около 1,05%.
Снижение показателя связано не с потерями, а с переоценкой валютной части портфеля на фоне укрепления тенге.
Комментарии0 комментарий(ев)