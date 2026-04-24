В Казахстане «Сергек» получил новые функции: что теперь видят камеры на самом деле

В Казахстане расширены возможности интеллектуальной системы видеонаблюдения «Сергек». Камеры начали в реальном времени фиксировать новые типы потенциально опасных ситуаций и передавать данные в полицию для оперативного реагирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Интеллектуальная система видеонаблюдения «Сергек» получила обновленные алгоритмы анализа поведения. Теперь камеры способны не только фиксировать нарушения правил дорожного движения, но и отслеживать потенциально опасные ситуации в общественных местах.
Как сообщили разработчики, система в режиме реального времени передает данные в полицию при выявлении признаков возможных конфликтов или нестандартного поведения людей.
Система аналитики научилась распознавать целый ряд новых сценариев, которые могут представлять угрозу общественной безопасности. Среди них:
Если алгоритмы фиксируют подобные признаки, сигнал автоматически направляется в Центр оперативного реагирования.
После поступления сигнала операторы могут оперативно оценить ситуацию и при необходимости направить на место полицию. Это позволяет реагировать на инциденты еще до их эскалации.
По словам разработчиков, ключевая цель технологии — не фиксировать последствия, а предотвращать развитие опасных ситуаций.
В компании Sergek Group подчеркнули, что система ориентируется на поведенческие признаки, которые часто предшествуют открытому конфликту.
«Агрессия почти никогда не начинается со слов. Она проявляется в действиях — конфликт, переходящий в драку, резкое скопление людей, появление оружия в кадре, напряжение в толпе. Именно такие ситуации представляют реальную угрозу», — отметили в Sergek Group.
Система «Сергек» уже используется в Казахстане для фиксации нарушений на дорогах и в общественных местах. Теперь её функционал расширен в сторону анализа поведения, что делает акцент не только на фиксации фактов, но и на предотвращении инцидентов.
