В Казахстане «Сергек» получил новые функции: что теперь видят камеры на самом деле

В Казахстане расширены возможности интеллектуальной системы видеонаблюдения «Сергек». Камеры начали в реальном времени фиксировать новые типы потенциально опасных ситуаций и передавать данные в полицию для оперативного реагирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

«Сергеки» научили распознавать новые угрозы

Интеллектуальная система видеонаблюдения «Сергек» получила обновленные алгоритмы анализа поведения. Теперь камеры способны не только фиксировать нарушения правил дорожного движения, но и отслеживать потенциально опасные ситуации в общественных местах.

Как сообщили разработчики, система в режиме реального времени передает данные в полицию при выявлении признаков возможных конфликтов или нестандартного поведения людей.

Какие ситуации теперь фиксируют камеры

Система аналитики научилась распознавать целый ряд новых сценариев, которые могут представлять угрозу общественной безопасности. Среди них:

драки и физические конфликты

агрессивное или подозрительное поведение

резкое скопление людей

оставленные без присмотра предметы

признаки появления оружия в кадре

Если алгоритмы фиксируют подобные признаки, сигнал автоматически направляется в Центр оперативного реагирования.

Как работает система реагирования

После поступления сигнала операторы могут оперативно оценить ситуацию и при необходимости направить на место полицию. Это позволяет реагировать на инциденты еще до их эскалации.

По словам разработчиков, ключевая цель технологии — не фиксировать последствия, а предотвращать развитие опасных ситуаций.

Как объясняют разработчики

В компании Sergek Group подчеркнули, что система ориентируется на поведенческие признаки, которые часто предшествуют открытому конфликту.

«Агрессия почти никогда не начинается со слов. Она проявляется в действиях — конфликт, переходящий в драку, резкое скопление людей, появление оружия в кадре, напряжение в толпе. Именно такие ситуации представляют реальную угрозу», — отметили в Sergek Group.

Контекст

Система «Сергек» уже используется в Казахстане для фиксации нарушений на дорогах и в общественных местах. Теперь её функционал расширен в сторону анализа поведения, что делает акцент не только на фиксации фактов, но и на предотвращении инцидентов.