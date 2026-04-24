24.04.2026, 18:12

Казахстан обновляет наличные: объявлены сроки выхода новой купюры

Новости Казахстана

В Казахстане готовятся к выпуску новой банкноты номиналом 20 тысяч тенге. Она появится в обращении в 2027 году и станет завершающим этапом обновления купюрного ряда. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фотоколлаж Tengrinews.kz
Что известно о новой банкноте

Тимур Сулейменов отметил, что дизайн новой купюры уже был представлен ранее, однако перед запуском необходимо пройти целый технический и организационный этап.

Речь идет не только о производстве самих банкнот, но и о подготовке инфраструктуры — банковских систем, банкоматов и всей налично-денежной сети.

Глава Нацбанка подчеркнул, что подобные процессы требуют времени и тщательной подготовки.

Завершение обновления банкнот

После выпуска новой 20-тысячной купюры планируется завершить обновление всего ряда банкнот в Казахстане.

Таким образом, денежная система страны будет приведена к единому современному дизайну.

Что будет с монетами

Журналисты также уточнили, планируется ли обновление монет по аналогии с банкнотами.

Однако в Нацбанке заявили, что конкретных решений по этому вопросу пока нет.

«По монетам ничего сказать не могу, пока никаких решений не принималось. У нас есть разные планы по налично-денежному обращению, но окончательных решений нет», — отметил Тимур Сулейменов.

Комментарии

1 комментарий(ев)
kolu411
kolu411
Был в Узбекистане и там действуют банкноты помоему четырех поколений. Даже банкноты выпущенные в 90-какие-то года в ходу. Зачем тратить деньги на полную замену денег когда можно по мере выхода из строя менять?
24.04.2026, 20:06
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь