Казахстан обновляет наличные: объявлены сроки выхода новой купюры

В Казахстане готовятся к выпуску новой банкноты номиналом 20 тысяч тенге. Она появится в обращении в 2027 году и станет завершающим этапом обновления купюрного ряда. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Что известно о новой банкноте

Тимур Сулейменов отметил, что дизайн новой купюры уже был представлен ранее, однако перед запуском необходимо пройти целый технический и организационный этап.

Речь идет не только о производстве самих банкнот, но и о подготовке инфраструктуры — банковских систем, банкоматов и всей налично-денежной сети.

Глава Нацбанка подчеркнул, что подобные процессы требуют времени и тщательной подготовки.

Завершение обновления банкнот

После выпуска новой 20-тысячной купюры планируется завершить обновление всего ряда банкнот в Казахстане.

Таким образом, денежная система страны будет приведена к единому современному дизайну.

Что будет с монетами

Журналисты также уточнили, планируется ли обновление монет по аналогии с банкнотами.

Однако в Нацбанке заявили, что конкретных решений по этому вопросу пока нет.