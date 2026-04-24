Казахстан обновляет наличные: объявлены сроки выхода новой купюры

В Казахстане готовятся к выпуску новой банкноты номиналом 20 тысяч тенге. Она появится в обращении в 2027 году и станет завершающим этапом обновления купюрного ряда. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Тимур Сулейменов отметил, что дизайн новой купюры уже был представлен ранее, однако перед запуском необходимо пройти целый технический и организационный этап.
Речь идет не только о производстве самих банкнот, но и о подготовке инфраструктуры — банковских систем, банкоматов и всей налично-денежной сети.
Глава Нацбанка подчеркнул, что подобные процессы требуют времени и тщательной подготовки.
После выпуска новой 20-тысячной купюры планируется завершить обновление всего ряда банкнот в Казахстане.
Таким образом, денежная система страны будет приведена к единому современному дизайну.
Журналисты также уточнили, планируется ли обновление монет по аналогии с банкнотами.
Однако в Нацбанке заявили, что конкретных решений по этому вопросу пока нет.
«По монетам ничего сказать не могу, пока никаких решений не принималось. У нас есть разные планы по налично-денежному обращению, но окончательных решений нет», — отметил Тимур Сулейменов.
Комментарии1 комментарий(ев)