Как страховые компании Казахстана законно «грабят» своих клиентов

Наличие обязательного страхового полиса (ОГПО) в 2026 году не гарантирует водителю полную финансовую неприкосновенность. Существуют законные основания, при которых страховая компания взыщет с виновника аварии каждый выплаченный тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Обязательное автострахование в Казахстане покрывает ущерб пострадавшим в ДТП, однако в ряде случаев водителю всё равно приходится платить самостоятельно — иногда даже в полном объёме расходов страховой компании.

Что покрывает обязательная страховка

Обязательный полис гражданско-правовой ответственности владельцев транспорта (ОГПО) в Казахстане предназначен для защиты пострадавших в авариях. Если водитель становится виновником ДТП, компенсации за ущерб выплачивает страховая компания.

В 2026 году установлены следующие лимиты выплат: за ущерб имуществу одного потерпевшего — до 600 МРП, что составляет около 2,6 млн тенге, но общая сумма на всех пострадавших ограничена 2000 МРП или примерно 8,7 млн тенге. Аналогичный лимит действует и при причинении вреда жизни и здоровью.

Однако важно учитывать, что эти суммы являются максимальными. Если реальный ущерб превышает установленные пределы, разницу виновник аварии обязан покрывать самостоятельно.

Когда страховка перестаёт быть защитой

На практике ситуация может развиваться ещё жёстче для водителя. После того как страховая компания выплачивает компенсацию пострадавшим, она получает право требовать возмещения своих расходов с виновника ДТП. Это называется регрессным иском.

Иными словами, сначала страховщик платит за водителя, а затем может взыскать всю сумму обратно через суд.

В каких случаях страховая требует деньги назад

Регресс применяется не во всех ситуациях, а только при серьёзных нарушениях со стороны водителя. В первую очередь речь идёт о случаях, когда авария произошла при отягчающих обстоятельствах.

Страховая компания может потребовать возврат средств, если водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, управлял автомобилем без права на это или с неподходящей категорией водительских прав. Основанием также становится оставление места ДТП, умышленное причинение вреда или несвоевременное уведомление страховой компании о происшествии.

В подобных ситуациях суд, как правило, становится на сторону страховщика, и все расходы по компенсациям фактически перекладываются на самого виновника аварии.

Почему наличие полиса не всегда гарантирует защиту

Хотя обязательное страхование остаётся ключевым финансовым инструментом защиты участников дорожного движения, оно не освобождает водителя от ответственности за грубые нарушения.

Фактически система работает по принципу: страховка защищает пострадавших, но не покрывает недобросовестное поведение самого водителя. Поэтому в отдельных случаях ДТП может обернуться не только штрафами и ремонтом автомобиля, но и долгами перед страховой компанией.

Итог

ОГПО в Казахстане действительно компенсирует ущерб пострадавшим в большинстве стандартных аварийных ситуаций. Однако при нарушении закона или условий страхования водитель рискует столкнуться с регрессными требованиями и обязанностью возмещать все расходы из собственного кармана.