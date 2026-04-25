Спрос рождает преступление: казахстанцам грозит срок за купленную «с рук» рыбу

В прокуратуре Атырауской области предупредили: купленная «с рук» рыба может обернуться для казахстанцев уголовным делом, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в региональной прокуратуре, защита экологии и сохранение биоразнообразия Урало-Каспийского бассейна являются одними из приоритетных направлений надзорной деятельности надзорного органа.

Особое внимание вызывает незаконный оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в том числе рыб осетровых пород и их дериватов. Проведенный анализ показывает, что незаконный вылов зачастую стимулируется потребительским спросом со стороны граждан, приобретающих браконьерскую продукцию, - подчеркнули в ведомстве.

По итогам 2025 года органами уголовного преследования области зарегистрировано 30 правонарушений в сфере экологии. В течение 2025 года в суд с обвинительным актом направлено 11 уголовных дел, по которым осуждено 10 лиц.

Прокуратура обращает особое внимание граждан на то, что согласно статьям 339 и 339-1 УК РК ответственности подлежат не только лица, осуществляющие незаконную добычу (браконьеры), но и те, кто незаконно приобретает, хранит, сбывает или перевозит редких животных и их части (покупатели и перекупщики), - напомнили в надзорном органе.

Так, в текущем году приговором суда к уголовной ответственности привлечен житель Атырау, у которого в ходе обыска автотранспорта было обнаружено и изъято 501,9 кг рыбы осетровых пород. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет. Также суд обязал его возместить более 304 млн тенге в виде материального ущерба и государственной пошлины.