18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.86
544.03
6.14
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.04.2026, 10:38

Спрос рождает преступление: казахстанцам грозит срок за купленную «с рук» рыбу

Новости Казахстана 0 1 064

В прокуратуре Атырауской области предупредили: купленная «с рук» рыба может обернуться для казахстанцев уголовным делом, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Pixabay

Как сообщили в региональной прокуратуре, защита экологии и сохранение биоразнообразия Урало-Каспийского бассейна являются одними из приоритетных направлений надзорной деятельности надзорного органа.

Особое внимание вызывает незаконный оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в том числе рыб осетровых пород и их дериватов. Проведенный анализ показывает, что незаконный вылов зачастую стимулируется потребительским спросом со стороны граждан, приобретающих браконьерскую продукцию, - подчеркнули в ведомстве.

По итогам 2025 года органами уголовного преследования области зарегистрировано 30 правонарушений в сфере экологии. В течение 2025 года в суд с обвинительным актом направлено 11 уголовных дел, по которым осуждено 10 лиц.

Прокуратура обращает особое внимание граждан на то, что согласно статьям 339 и 339-1 УК РК ответственности подлежат не только лица, осуществляющие незаконную добычу (браконьеры), но и те, кто незаконно приобретает, хранит, сбывает или перевозит редких животных и их части (покупатели и перекупщики), - напомнили в надзорном органе.

Так, в текущем году приговором суда к уголовной ответственности привлечен житель Атырау, у которого в ходе обыска автотранспорта было обнаружено и изъято 501,9 кг рыбы осетровых пород. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет. Также суд обязал его возместить более 304 млн тенге в виде материального ущерба и государственной пошлины.

Прокуратура Атырауской области предупреждает: незнание закона не освобождает от ответственности. Приобретая рыбу и икру сомнительного происхождения без соответствующих разрешительных документов у частных лиц, вы становитесь соучастником уголовного правонарушения, - заключили в ведомстве.

1
13
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь