18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.86
544.03
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.04.2026, 11:47

Жила с телом под кроватью: казахстанке вынесли приговор по шокирующему делу об убийстве

Новости Казахстана 0 879

Суд в Северо-Казахстанской области признал женщину виновной в убийстве знакомого, тело которого она спрятала под кроватью и несколько дней продолжала жить как ни в чем не бывало, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Обстоятельства преступления

В Северо-Казахстанская область рассмотрено уголовное дело в отношении 53-летней жительницы села Бесколь Кызылжарского района. Процесс проходил в специализированном межрайонном суде по уголовным делам региона.

Согласно материалам дела, 27 февраля текущего года к женщине пришел знакомый, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В этот момент она собиралась выйти во двор, чтобы нарубить дров, и держала в руках топор. Подсудимая просила мужчину покинуть дом, однако он отказывался.

В суде она пояснила, что, пытаясь закрыть дверь, оказалась за спиной гостя. В какой-то момент мужчина начал заваливаться на нее, и она нанесла два удара топором, как утверждает сама подсудимая, с целью напугать. При этом удары пришлись острием лезвия в область затылка, после чего потерпевший упал лицом вниз.

Попытка скрыть преступление

После произошедшего женщина смыла кровь с пола, перенесла мужчину, который уже не подавал признаков жизни, в комнату и спрятала его тело под кроватью.

В последующие дни она продолжала вести обычный образ жизни: ходила на работу, общалась с соседями и возвращалась домой, где спала на той же кровати.

На судебном заседании подсудимая заявила, что намеревалась сообщить о случившемся в полицию, однако не сделала этого из-за отсутствия средств на мобильном счете.

Как нашли тело

Тем временем родственники погибшего – его брат и мать – обратились в полицию с заявлением о пропаже. В ходе розыска было установлено, что последний раз мужчину видели вместе с подсудимой.

Сотрудники полиции прибыли к женщине на работу и доставили ее домой. В квартире они почувствовали характерный запах. После осмотра помещений в спальне под кроватью был обнаружен труп разыскиваемого. После этого женщина дала признательные показания.

Позиция подсудимой и оценка суда

В суде подсудимая полностью признала вину в причинении смерти, однако не согласилась с квалификацией преступления, утверждая, что не имела умысла на убийство. Суд отнесся к этим доводам критически, расценив их как попытку избежать ответственности.

Более того, суд отмечает и поведение подсудимой после совершения преступления. Она не стала пытаться оказать какую-либо помощь потерпевшему. Кроме того, у подсудимой была возможность сообщить в полицию, но вместо этого поехала на работу и занималась другими своими делами, - говорится в приговоре.

Установлено, что ранее она уже была судима за убийство и причинение тяжких телесных повреждений. В связи с этим суд признал в ее действиях опасный рецидив преступлений.

Приговор суда

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области Ерлан Нуршарыпов назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Кроме того, осужденной назначено принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу. Осужденная намерена обжаловать его в апелляционном порядке.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь