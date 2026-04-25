В Актобе незнакомка пыталась увести девочку: ребенок спасся в последний момент

Полиция проводит проверку после сообщения о попытке увезти маленькую девочку в одном из дворов Актобе, передает Lada.kz со ссылкой на Диапазон .

В Актобе произошел инцидент, вызвавший обеспокоенность местных жителей: по словам очевидцев, неизвестная девушка пыталась увести маленького ребенка со двора.

Как сообщили очевидцы, происшествие случилось днем в районе Есет батыр (бывший Нур-Сити), во дворе 2 микрорайона, дом №23. По их информации, незнакомка подошла к девочке, игравшей на улице, и стала уговаривать ее пойти с собой, пообещав подарить кольцо. Также она интересовалась, есть ли у ребенка серьги.

По словам очевидцев, девочка сначала отказывалась, однако женщина продолжала настаивать. В какой-то момент ребенку удалось убежать и спрятаться в магазине. Происходящее, как утверждается, зафиксировали камеры видеонаблюдения одного из близлежащих магазинов.

Жители отметили, что сразу сообщили о случившемся в полицию и участковому. При этом они обратили внимание на неработающие камеры во дворе, подчеркнув необходимость их ремонта для повышения безопасности детей.

В департаменте полиции Актюбинской области подтвердили, что по данному факту проводится проверка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность девушки была установлена, после чего ее доставили в отдел полиции.