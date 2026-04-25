Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
25.04.2026, 14:34

Май ударит по кошелькам: что и насколько подорожает в Казахстане

Новости Казахстана

В мае 2026 года казахстанцев ожидает рост цен на автомобили, продукты питания, авиабилеты, электроэнергию и банковские услуги, передает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: Pixabay

Новые тарифы на валютные переводы для бизнеса

Банк ЦентрКредит объявил об изменении тарифов на валютные переводы для бизнес-клиентов. Новые условия вступят в силу с 12 мая 2026 года и затронут как стандартные тарифы, так и пакетные предложения.

Так, по стандартным тарифам (п.5.5.2) комиссия составит 0,25% от суммы перевода, при минимальном пороге 3 000 тенге и максимальном – 50 000 тенге.

Для пакета «Оптимальный+» (п.3.4.1) ставка установлена на уровне 0,20% с минимальной комиссией 2 500 тенге и максимальной – 40 000 тенге.

В пакете «Премиум» (п.3.4.1) комиссия составит 0,15% – от 2 000 до 30 000 тенге.

Для пакета «Ультра» (п.3.4.1) предусмотрена ставка 0,08% от суммы перевода, с минимальным платежом 2 000 тенге и максимальным – 20 000 тенге.

Рост утильсбора на автомобили из РФ и Беларуси

С 8 мая 2026 года вступают в силу изменения в методику расчета утилизационного платежа, утвержденные приказом министра экологии Казахстана.

Согласно документу, стоимость ввоза автомобилей из стран ЕАЭС, включая Lada, увеличится в десятки раз. Так, утильсбор для автомобилей этой марки вырастет в 38,8 раза и составит 29 410 000 тенге.

В результате сумма сбора будет почти в 6 раз превышать стоимость автомобиля в России. Новые правила распространяются на все модели российского и белорусского производства, ввозимые в Казахстан в готовом виде, а не через локальную сборку.

Приказ был опубликован 6 апреля и вступает в силу через 30 календарных дней. С учетом праздничного дня 7 мая фактическое применение начнется с 8 мая.

Продукты из России подорожают до 15%

Ожидается рост цен на импортируемые из России продукты. Уже с 1 мая 2026 года отдельные категории товаров могут подорожать на 10-15%.

Основной причиной станет отмена льготной ставки НДС в России для продуктов с заменителями молочного жира – сгущенного молока, мороженого и сметанных продуктов. Ставка увеличивается с 10% до 22%.

Кроме того, мясная продукция – свинина, говядина и птица – может подорожать до 10% на фоне сезонного спроса и роста издержек. Овощи и фрукты, включая помидоры, виноград, картофель, морковь и капусту, могут вырасти в цене на 3–5% из-за исчерпания запасов и перехода на более дорогой импорт.

Яйца, колбасы, сахар и сладости подорожают на 3-7% вследствие общего повышения НДС и роста логистических затрат. В Министерство национальной экономики РК этот процесс называют «импортом инфляции».

С начала 2026 года инфляция в России составила 3,15%, а объем товарооборота между странами достиг 27,4 млрд долларов, что напрямую влияет на цены в Казахстане.

Авиаперелеты по Европе станут дороже

Глава Международное энергетическое агентство Фатих Бироль предупредил о возможном дефиците авиакеросина в Европе к концу мая 2026 года.

На фоне энергетического кризиса цены на реактивное топливо уже почти удвоились. Это приводит к росту стоимости авиабилетов: в среднем на 30 евро на внутриевропейских рейсах и примерно на 100 евро на дальнемагистральных направлениях.

Кроме того, авиакомпании начинают сокращать количество рейсов и пересматривать полетные программы из-за снижения рентабельности.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь