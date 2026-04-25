Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
25.04.2026, 18:52

НДС повысили – экономика выдержала: Жумангарин отчитался о результатах реформ

Новости Казахстана

Министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что краткосрочное влияние роста НДС уже преодолено, а бизнес и экономика Казахстана адаптировались к новым условиям, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Бизнес адаптировался к новым налоговым условиям

Министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что казахстанский бизнес сумел приспособиться к изменениям налоговой политики, а краткосрочный эффект от повышения ставки НДС уже нивелирован экономикой.

По его словам, несмотря на сложное восприятие реформ со стороны предпринимателей, деловая активность сохраняется, а бизнес постепенно перестраивается под новые правила. С начала года, как отметил глава ведомства, в стране зафиксирован рост числа плательщиков НДС и самозанятых граждан.

12 тысяч новых плательщиков НДС, рост числа самозанятых и экономической активности МСБ – это не просто цифры. Это переход к более устойчивой и зрелой модели экономики, - подчеркнул Жумангарин.

Новая модель взаимодействия государства и бизнеса

Жумангарин подчеркнул, что правительство изначально делало ставку на открытое обсуждение налоговой реформы. По его мнению, это позволило снизить уровень недоверия и сблизить позиции предпринимательского сообщества и налоговых органов.

Министр отметил, что происходят изменения в самой системе взаимодействия: внедряется регулирование «с чистого листа» для микро- и малого бизнеса, развивается сервисная модель сопровождения, усиливается оперативная обратная связь через социальные сети и налаживается взаимодействие с налоговыми консультантами.

Отказ от трансфертов из Нацфонда

Также Жумангарин сообщил, что в 2026 году правительство впервые за последние пять лет отказалось от целевых трансфертов из Национального фонда.

Для сравнения он привел данные за 2025 год, когда объем целевого трансферта составлял 3,25 трлн тенге. По словам министра, это свидетельствует о переходе к более устойчивой экономической модели, предполагающей меньшую зависимость от сырьевых доходов и большую опору на собственные налоговые поступления.

Влияние НДС на инфляцию и потребление

Глава ведомства отметил, что повышение НДС действительно оказало влияние на инфляционные ожидания, однако основной эффект проявился еще в конце 2025 – начале 2026 года.

Влияние повышения ставки НДС носит краткосрочный характер и обычно длится до шести месяцев. В среднесрочной перспективе этот налог, наоборот, сдерживает избыточное потребление, - отметил Жумангарин.

Планы по росту доходов населения

Министр также сообщил, что план по привлечению 4,4 трлн тенге дополнительных налоговых поступлений рассматривается как ресурс для повышения доходов граждан.

Уже в мае правительство намерено представить обновленную программу роста реальных доходов населения. В нее войдут меры по созданию новых рабочих мест, поддержке промышленности и развитию экспортного потенциала.

Оценки реформы и политическая ответственность

В то же время эксперты дают неоднозначные оценки проводимой налоговой реформе. Ранее, в декабре, Жумангарин заявлял, что берет на себя ответственность за ее реализацию, отметив, что его уже называют «отцом» реформы.

При этом вопрос о возможной отставке в случае неудачи нового Налогового кодекса, по его словам, находится в компетенции президента.

Министр подчеркнул, что реформа не является экспериментом, а основана на расчетах и международном опыте. Он выразил уверенность в ее успешной реализации и добавил, что повышение налогов является распространенной мировой практикой. В Казахстане же, по его словам, обсуждение реформы на протяжении года велось публично с участием бизнеса и общества.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь