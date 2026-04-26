Многодетный казахстанец остался без 11 млн тенге после знакомства с лжебизнесменом

Многодетный казахстанец оформил кредиты и передал свыше 11,5 млн тенге малознакомому человеку, который обещал помощь с лицензией и прибыльный бизнес, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, многодетная семья стала жертвой мошенничества, лишившись более 11,5 млн тенге.

Как следует из информации правоохранительных органов, мужчина случайно познакомился с неизвестным, который в ходе общения произвел впечатление человека с серьезными связями. Новый знакомый пообещал содействие в получении лицензии для ведения бизнеса.

Кроме того, он утверждал, что занимается перепродажей автомобилей, приобретая их по заниженной цене и реализуя с прибылью, и предложил аналогичную схему заработка.

Позже стороны обменялись контактами, после чего подозреваемый предложил свои услуги за вознаграждение. Несмотря на значительные суммы, заявитель согласился, рассчитывая на быстрый результат благодаря предполагаемому влиянию нового знакомого.

Спустя некоторое время злоумышленник сообщил о необходимости срочного перевода денежных средств якобы для оформления лицензии, а также предложил вложить средства в «выгодную» покупку автомобилей. Потерпевший вместе с супругой оформил кредиты и передал все накопления – в общей сложности более 11 млн тенге.

Однако в течение семи месяцев обещанные услуги так и не были оказаны. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого.