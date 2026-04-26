18+
Новости Актау и Мангыстау
Курсы валют в банках Актау:
464.86
544.03
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.04.2026, 19:58

Многодетный казахстанец остался без 11 млн тенге после знакомства с лжебизнесменом

Новости Казахстана

Многодетный казахстанец оформил кредиты и передал свыше 11,5 млн тенге малознакомому человеку, который обещал помощь с лицензией и прибыльный бизнес, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, многодетная семья стала жертвой мошенничества, лишившись более 11,5 млн тенге.

Как следует из информации правоохранительных органов, мужчина случайно познакомился с неизвестным, который в ходе общения произвел впечатление человека с серьезными связями. Новый знакомый пообещал содействие в получении лицензии для ведения бизнеса.

Кроме того, он утверждал, что занимается перепродажей автомобилей, приобретая их по заниженной цене и реализуя с прибылью, и предложил аналогичную схему заработка.

Позже стороны обменялись контактами, после чего подозреваемый предложил свои услуги за вознаграждение. Несмотря на значительные суммы, заявитель согласился, рассчитывая на быстрый результат благодаря предполагаемому влиянию нового знакомого.

Спустя некоторое время злоумышленник сообщил о необходимости срочного перевода денежных средств якобы для оформления лицензии, а также предложил вложить средства в «выгодную» покупку автомобилей. Потерпевший вместе с супругой оформил кредиты и передал все накопления – в общей сложности более 11 млн тенге.

Однако в течение семи месяцев обещанные услуги так и не были оказаны. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь