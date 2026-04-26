25.04.2026, 21:17

Осторожно, наличка: в Казахстане стало опасно брать в руки крупные купюры тенге

Полиция Казахстана предупреждает о всплеске случаев использования поддельных и «сувенирных» банкнот номиналом от 5 000 до 20 000 тенге. Рассказываем, как не стать жертвой мошенников и на что обратить внимание при расчетах наличными, сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Где орудуют мошенники: география и методы

Всплеск активности фальшивомонетчиков зафиксирован в ряде регионов страны, включая Западно-Казахстанскую область. По данным правоохранительных органов Уральска, злоумышленники чаще всего выбирают места с большим потоком людей и быстрыми операциями: продуктовые магазины «у дома», стихийные рынки и АЗС.

В оборот попадают не только высококачественные подделки, но и обычные сувенирные купюры номиналом 5 000, 10 000 и 20 000 тенге. Мошенники рассчитывают на невнимательность продавцов в сумерках или при большом скоплении покупателей, когда те не успевают детально осмотреть банкноту.

Пять шагов для проверки подлинности тенге

Национальный Банк РК рекомендует придерживаться правила «Почувствуй, посмотри, поверни». Чтобы убедиться в подлинности денег, проверьте следующие элементы:

  1. Водяной знак: Посмотрите банкноту на свет. Вы должны четко видеть изображение номинала и птицы (или другие защитные элементы в зависимости от серии).

  2. Защитная нить: На настоящих деньгах она «ныряющая» или сплошная, при изменении угла обзора на ней часто заметно движение цифр или изменение цвета.

  3. Рельефная печать: На ощупь настоящие тенге имеют выпуклые элементы (надписи «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ», герб, а также специальные знаки для людей с ослабленным зрением).

  4. Элемент «Спарк» (Spark): На крупных купюрах есть яркий орнамент, который при наклоне плавно меняет цвет. На сувенирных подделках этот эффект просто имитируется обычной краской.

  5. Микротекст: С помощью лупы на подлинных тенге можно прочитать четкий текст, который на фальшивках превращается в размытые пятна.

Статистика и ответственность

По данным Нацбанка, за прошлый год в Казахстане было выявлено более 200 фальшивых банкнот и монет. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 000 тенге.

Важно помнить: Согласно статье 231 УК РК, изготовление, хранение или сбыт фальшивых денег карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет (в зависимости от тяжести преступления и участия группы лиц).

Что делать, если вам попалась фальшивка?

Если вы обнаружили подозрительную купюру уже после совершения сделки, полиция настоятельно рекомендует:

  • Не пытайтесь избавиться от нее, расплатившись в другом месте. Это автоматически делает вас соучастником преступления.

  • Обратитесь в ближайшее отделение полиции или позвоните на пульт «102».

  • Сдайте банкноту на экспертизу в территориальный филиал Национального Банка.

Будьте бдительны и отдавайте предпочтение безналичным расчетам в сомнительных торговых точках — это самый простой способ обезопасить свой бюджет.

