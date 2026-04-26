Без пересадок: Казахстан и Оренбург хотят связать прямыми авиарейсами

Казахстан и Россия прорабатывают возможность открытия прямых авиарейсов между Оренбургом и рядом регионов РК, передает Lada.kz со ссылкой на АкЖайык .

Власти Казахстана и России рассматривают возможность запуска прямого авиасообщения между Оренбургом и казахстанскими регионами. Этот вопрос обсуждался в ходе двусторонней встречи, прошедшей на территории Оренбурга.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что развитие авиасообщения с Казахстаном рассматривается как одно из перспективных направлений межрегионального сотрудничества. По его словам, запуск новых рейсов может стать важным шагом в укреплении экономических и транспортных связей.

Казахстанская сторона поддержала данную инициативу. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров отметил, что одним из возможных маршрутов может стать направление Оренбург – Актобе.

В настоящее время профильные ведомства двух стран занимаются детальной проработкой проекта. Речь идет о согласовании маршрутов, частоты полетов и других организационных вопросов.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев также подчеркнул значимость открытия прямых рейсов, отметив их потенциал для развития транспортной интеграции между государствами.

Дополнительным фактором, который может ускорить реализацию проекта, является строительство нового терминала аэропорта в Оренбурге. По информации российской стороны, его ввод в эксплуатацию запланирован на лето 2026 года.