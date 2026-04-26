18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.86
544.03
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.04.2026, 08:56

Казахстанцы нашли более выгодный способ копить деньги

Новости Казахстана

Несмотря на колебания валютного рынка, депозиты населения в Казахстане сохраняют устойчивость, а интерес к тенговым инструментам продолжает расти, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что влияет на поведение вкладчиков

Решения казахстанцев о том, где хранить сбережения, формируются под влиянием сразу нескольких факторов. Как отмечает глава аналитического центра Halyk Finance Салтанат Игенбекова, ключевыми остаются:

  • базовая ставка Национального банка
  • уровень инфляции
  • доходы населения
  • доверие к банковской системе

Дополнительно на структуру накоплений влияет курс тенге. Его колебания могут провоцировать переход средств из национальной валюты в иностранную и обратно. Также вкладчики ориентируются на наличие альтернативных инструментов инвестирования.

Есть ли признаки стагнации на рынке депозитов

Говорить о замедлении депозитного рынка пока рано. По итогам февраля 2026 года вклады физических лиц выросли на 1% за месяц — это около 247 млрд тенге. Рост розничных депозитов частично компенсировал отток средств со стороны бизнеса.

Эксперты отмечают, что для начала года характерна более сдержанная динамика. После традиционного всплеска в декабре в первые месяцы наблюдается умеренный рост.

При этом статистика показывает более позитивную картину по сравнению с прошлым годом:

  • с начала 2026 года вклады населения увеличились на 0,2%
  • за аналогичный период 2025 года фиксировалось снижение на 1,9%

Это указывает на постепенное восстановление и устойчивость рынка.

Почему тенге выигрывает у доллара

Одной из главных причин укрепления позиций тенговых депозитов остаются высокие процентные ставки. При базовой ставке на уровне 18% банки предлагают более выгодные условия по вкладам в национальной валюте.

На этом фоне:

  • доходность тенговых депозитов достигает 15,1%
  • валютные вклады приносят около 0,8%

Такой разрыв делает хранение средств в тенге заметно более привлекательным.

Дополнительную роль играют:

  • укрепление национальной валюты
  • более высокие лимиты государственной гарантии по тенговым вкладам

Все это стимулирует население отдавать предпочтение именно тенге.

Что происходит с валютными депозитами

Объем валютных вкладов в начале 2026 года стабилизировался на уровне около 9,5 млрд долларов. Однако в феврале зафиксировано небольшое снижение — на 0,9% за месяц.

Эксперты объясняют такую динамику сразу несколькими причинами:

  • низкая доходность валютных депозитов
  • переход средств в более прибыльные тенговые инструменты
  • укрепление тенге

По прогнозам аналитиков, доля валютных вкладов либо останется на исторически низком уровне, либо продолжит незначительно снижаться.

Перспективы: что будет с депозитами дальше

Существенного сокращения депозитов в ближайшее время не ожидается. Рынок сохраняет устойчивость, а интерес к банковским инструментам остается стабильным.

Дальнейший рост возможен при выполнении нескольких условий:

  • увеличение реальных доходов населения
  • замедление инфляции
  • устойчивое развитие экономики

При сохранении текущей разницы в доходности тенге, вероятно, продолжит удерживать лидерство в структуре сбережений.

10
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь