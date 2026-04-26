Казахстанцы нашли более выгодный способ копить деньги

Несмотря на колебания валютного рынка, депозиты населения в Казахстане сохраняют устойчивость, а интерес к тенговым инструментам продолжает расти, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Что влияет на поведение вкладчиков

Решения казахстанцев о том, где хранить сбережения, формируются под влиянием сразу нескольких факторов. Как отмечает глава аналитического центра Halyk Finance Салтанат Игенбекова, ключевыми остаются:

базовая ставка Национального банка

уровень инфляции

доходы населения

доверие к банковской системе

Дополнительно на структуру накоплений влияет курс тенге. Его колебания могут провоцировать переход средств из национальной валюты в иностранную и обратно. Также вкладчики ориентируются на наличие альтернативных инструментов инвестирования.

Есть ли признаки стагнации на рынке депозитов

Говорить о замедлении депозитного рынка пока рано. По итогам февраля 2026 года вклады физических лиц выросли на 1% за месяц — это около 247 млрд тенге. Рост розничных депозитов частично компенсировал отток средств со стороны бизнеса.

Эксперты отмечают, что для начала года характерна более сдержанная динамика. После традиционного всплеска в декабре в первые месяцы наблюдается умеренный рост.

При этом статистика показывает более позитивную картину по сравнению с прошлым годом:

с начала 2026 года вклады населения увеличились на 0,2%

за аналогичный период 2025 года фиксировалось снижение на 1,9%

Это указывает на постепенное восстановление и устойчивость рынка.

Почему тенге выигрывает у доллара

Одной из главных причин укрепления позиций тенговых депозитов остаются высокие процентные ставки. При базовой ставке на уровне 18% банки предлагают более выгодные условия по вкладам в национальной валюте.

На этом фоне:

доходность тенговых депозитов достигает 15,1%

валютные вклады приносят около 0,8%

Такой разрыв делает хранение средств в тенге заметно более привлекательным.

Дополнительную роль играют:

укрепление национальной валюты

более высокие лимиты государственной гарантии по тенговым вкладам

Все это стимулирует население отдавать предпочтение именно тенге.

Что происходит с валютными депозитами

Объем валютных вкладов в начале 2026 года стабилизировался на уровне около 9,5 млрд долларов. Однако в феврале зафиксировано небольшое снижение — на 0,9% за месяц.

Эксперты объясняют такую динамику сразу несколькими причинами:

низкая доходность валютных депозитов

переход средств в более прибыльные тенговые инструменты

укрепление тенге

По прогнозам аналитиков, доля валютных вкладов либо останется на исторически низком уровне, либо продолжит незначительно снижаться.

Перспективы: что будет с депозитами дальше

Существенного сокращения депозитов в ближайшее время не ожидается. Рынок сохраняет устойчивость, а интерес к банковским инструментам остается стабильным.

Дальнейший рост возможен при выполнении нескольких условий:

увеличение реальных доходов населения

замедление инфляции

устойчивое развитие экономики

При сохранении текущей разницы в доходности тенге, вероятно, продолжит удерживать лидерство в структуре сбережений.