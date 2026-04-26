Как десять безработных казахстанцев заставили весь город оплачивать свои развлечения

В Караганде подходит к завершению громкий судебный процесс над преступной группой из Шахтинска, промышлявшей систематическим вымогательством. Десять безработных мужчин подозреваются в присвоении десятков миллионов тенге, которые они тратили на аренду люксовых авто и ведение праздного образа жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на " Седьмой канал ".

Финал «красивой жизни»: детали судебного разбирательства

На скамье подсудимых оказались молодые люди в возрасте от 22 до 34 лет. По версии следствия, участники группировки создали отлаженную схему незаконного обогащения в Шахтинске. Примечательно, что никто из фигурантов дела не имел официального места работы, однако их расходы значительно превышали любые законные доходы.

Согласно материалам уголовного дела, полученные преступным путем средства — исчисляемые десятками миллионов тенге — направлялись на:

Аренду дорогостоящих автомобилей;

Посещение развлекательных заведений;

Ведение демонстративно роскошного образа жизни.

Схемы обмана: от психологического давления до шантажа

Следствие установило, что подсудимые не ограничивались банальными угрозами. В арсенале группы были как методы психологического давления и «уговоров», так и жесткий шантаж. Злоумышленники заставляли своих жертв оформлять крупные денежные кредиты в банках и микрофинансовых организациях, после чего все наличные переходили в распоряжение банды.

Задержания участников прошли еще два года назад в ходе масштабной спецоперации, и только сейчас дело дошло до финальных прений сторон.

Позиция обвинения и доводы прокурора

Государственный обвинитель Нурсултан Тамабаев подчеркнул, что вина подсудимых полностью доказана материалами дела. Несмотря на то, что сами фигуранты отрицают свою причастность к преступлениям, показания потерпевших говорят об обратном.

«Виновность подсудимых подтверждается последовательными и логичными показаниями потерпевших, данными в ходе очных ставок и допросов. В материалах следствия отсутствуют противоречия, которые могли бы поставить под сомнение версию обвинения», — заявил прокурор в зале суда.

Грозящие сроки наказания

Судебный процесс вызвал широкий общественный резонанс в Карагандинской области. Учитывая тяжесть совершенных деяний и роль каждого участника в преступной иерархии, сторона обвинения запросила суровые меры наказания:

Минимальный срок: 4 года лишения свободы.

Максимальный срок: до 12 лет колонии.

Окончательный вердикт будет вынесен судом в ближайшее время. Ожидается, что приговор поставит точку в деле, которое расследовалось более двух лет.