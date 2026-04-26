Верх цинизма: умершую казахстанку вызвали в поликлинику

В Рудном произошёл резонансный случай: местная жительница получила уведомление из поликлиники на имя своей матери, которая скончалась почти год назад. Сообщение с приглашением на флюорографию пришло через мессенджер и вызвало у семьи сильное эмоциональное потрясение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Pinterest

По словам дочери умершей женщины, подобное обращение стало для неё неожиданным и болезненным напоминанием о потере.

— Это крайне тяжело воспринимать. Я до сих пор переживаю смерть мамы, и такое сообщение выглядит очень жестоко и неприемлемо, — отметила она.

Женщина также подтвердила, что незамедлительно обратилась в медицинское учреждение и предоставила документы, подтверждающие смерть родственницы, которая наступила в июне прошлого года.

Что ответили в поликлинике

Редакция направила официальный запрос в поликлинику № 2 города Рудного, где прокомментировали произошедшее. По данным медучреждения, пациентка действительно скончалась в 2025 году, и в день смерти её статус был изменён в системе регистра прикреплённого населения (РПН) на «умершая».

Однако далее произошёл технический сбой при синхронизации между регистрами. Информация о смерти не была корректно передана в медицинскую информационную систему «Дамумед», из-за чего в базе пациентка продолжала отображаться как живая.

Именно это несоответствие, как пояснили в поликлинике, и стало причиной автоматического формирования приглашения на скрининговое обследование, которое отправила участковая медсестра.

Технический сбой и ручная корректировка данных

В медучреждении уточнили, что после обнаружения ошибки данные были вручную обновлены. В системе «Дамумед» статус пациентки скорректировали в соответствии с регистрационными сведениями — она вновь отмечена как «умершая».

Также отмечается, что подобные ситуации могут возникать из-за особенностей взаимодействия различных информационных систем. Медицинские работники периодически проводят сверку данных и обновление информации в ручном режиме.

Реакция и разъяснения для семьи

В поликлинике сообщили, что с родственниками умершей пациентки уже проведена разъяснительная беседа. В учреждении подчеркнули, что оказание медицинских услуг после официальной фиксации смерти невозможно, а произошедший случай связан исключительно с техническим сбоем и задержкой синхронизации данных между системами учета.

Инцидент вызвал общественный резонанс, поскольку затрагивает не только техническую сторону работы медсистем, но и вопросы корректности обработки персональных данных пациентов.